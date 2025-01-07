外匯存底增加金額 十年最少

中央銀行昨（6）日公布，2024年12月外匯存底5,766.77億美元，月減12.97億美元；2024年全年外匯存底年增60.8億美元，增加金額為2015年以來的十年新低。

根據央行統計，加計盈餘匯出，外資2024年累計淨匯出逾300億美元、為兩年來最大水準。2022年受到美國暴力升息影響，外資全年淨匯出近500億美元，是史上單年最高。

央行外匯局局長蔡烱民說明，2024年12月外匯存底變動因素有三，包括：外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行為維持匯市秩序進場調節；除投資運用收入為正貢獻外，主要貨幣變動與央行拋匯阻貶均使外匯存底減少，並抵銷掉外匯存底投資運用收益。

蔡烱民指出，2024年12月美元指數上漲2.6%，主要貨幣幾乎清一色貶值；其中，澳幣與日圓貶值4.72%與4.05%、貶勢較重，加幣下挫2.54%，歐元與英鎊也分別貶值1.56%與1.28%，人民幣與新台幣貶幅分別為1.09%與0.75%，相較較小。

央行統計顯示，2024年12月外資持有國內股債等新台幣資產，市值合計8,369億美元，約當外匯存底145%，較前一個月增加344億美元與6個百分點。蔡烱民解釋，主要是去年12月外資本金持續匯入，且台股12月上漲、外資持有的類股表現不錯，市值也水漲船高。

據統計，2024年12月外資淨匯出不到10億美元，其中多數為盈餘匯出。

金管會與央行每月都會公布外資淨匯出入金額，但數字不同；金管會是以資產面做計算基礎，央行關注的是現金流量，所以，金管會數字不包含盈餘匯出，也就是資本利得與現金股利，但是包含ECB或GDR轉換為台股的金額。央行公布的數字則是不含ECB或GDR轉換為台股的金額，但加計盈餘匯出，而盈餘匯出正是央行與金管會統計數字出現極大差異的關鍵。

央行統計顯示，台灣外匯存底5,766.77億美元，僅次於中國大陸、日本與瑞士，排名全球第四；中國大陸去年11月底為3兆2,659億美元、日本為1兆838億美元、瑞士為8,220億美元。