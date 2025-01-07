台幣終止連三貶 站穩32字頭…農曆年前32.6~33元整理

熱錢回流，激勵國內股匯大反彈，新台幣匯率昨（6）日升值5.5分，收在32.862元，總成交量擴大至18.815億美元。台幣昨日早盤以32.92元小幅貶值開出，最低下探至32.955元，不過外資大舉買超，激勵股匯雙漲，終場台幣終止連三貶，並化解貶向33元整數關卡的危機。

匯銀主管指出，外資昨天蜂擁加碼台股，單日買超金額達520億元，在台積電領軍下，股價指數激漲639點，收在23,547點；外資狂匯入，推升新台幣匯率走揚，並以全日最高價32.862元報收。展望後市，匯銀主管認為，熱錢動向、主要亞幣表現以及台股強弱為三大觀察重點，估計農曆年前，新台幣匯率將位於32.6元至33元區間波動整理。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

央行統計顯示，美元指數自高檔回落，昨天下跌0.32%，不過主要亞幣走勢升貶互見，其中，日圓與人民幣匯率較為弱勢，韓元、新台幣與星元匯率則是對美元升值。

央行資料指出，日圓與人民幣匯率分別貶值0.31%與0.27%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元昨天升值0.38%，新台幣匯率升幅0.17%居中，星元升幅0.08%。

央行外匯局局長蔡烱民昨日指出，根據美國聯準會預測，2025年美國降息幅度由原先的4碼減至2碼，激勵美債殖利率從4.17%漲至4.6%，美元匯價也一度攀升，對於匯市未來走向，蔡烱民強調，「川普1月20日就任後，政策的落實程度與發表的政見，將成為市場最大不確定性、還是要持續觀察。」

蔡烱民表示，聯準會FOMC（聯邦市場公開委員會）會議後，市場調整對未來降息的預期，因聯準會上修經濟成長與通膨率，展現美國經濟與通膨均具韌性，加上川普當選後的不確定性，激勵美債殖利率大幅走揚，美元匯價跟著攀升。

今年以來，美元指數上漲0.2%，主要亞幣多數貶值，僅韓元一枝獨秀、升值0.53%；日圓匯率仍未擺脫「最弱亞幣」陰霾、貶值0.91%，星元與人民幣分別貶值0.73%與0.42%，新台幣僅貶值0.25%，為最抗跌的亞幣。