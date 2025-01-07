新光金簽署員工安置計畫

新新併再跨一大步，新光金控（2888）勞資雙方代表日前業已協商完成員工安置計畫，並於昨（6）日提報臨時董事會。員工安置計畫內容除保障工作權三年外，並透過留任獎勵機制鼓勵員工予以留任，對於有自身職涯發展規劃之員工，安置計畫亦同時提供優離優退方案供選擇。

同時，新光金也將持續與銀行工會積極進行員工安置方案協商，以期儘速達成共識，創造勞資雙贏。新光金董事長魏寶生日前也強調，將與金控各子公司溝通齊頭並進，條件一視同仁，未來保留擇優空間。

新光金控旗下子公司，除新光人壽、元富證券及其轄下四家子公司（元富期貨、元富投顧、元富保代、元富創投）已完成員工安置計劃外，其餘子公司新光投信、新光金保代、新光金創投及新光行銷等公司，亦已陸續完成員工安置計畫之簽署。

據了解，安置方案主要內容為給予三年工作保障期間，且保證不因合併而資遣，若留任滿三年，累計加發留任獎金共六個月。優退以46個月平均月薪為上限，並加發五個月平均月薪，最多可拿51個月的平均工資等。

新光金指出，員工是公司最重要的資產，員工安置計畫完成，不只是確保合併過程中之員工權益，更重要的是可以讓員工早日安心工作，立足現在、放眼未來。

至於尚在協商中的銀行子公司，新光金控表示，仍會本著最大誠意，持續充分溝通交流，以期順利完成最後一哩路，與全體員工一起攜手邁向更美好的未來。