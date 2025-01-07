熱錢去年淨匯入1.2兆創新高 外資累計餘額達9.3兆

金管會昨（6）日公布，2024年外資全年淨匯入371.9億美元（以2024年封關日新台幣對美元收盤價32.781元估算，約新台幣1兆2,193億元），創歷史新高。外資累計餘額增至2,826.9億美元，相當於外資匯入台灣金額已經達新台幣9.3兆元。

不過，外資去年全年賣超台股6,951億元，全年卻呈現淨匯入1.2兆元，金管會官員解讀，無論哪一國股市，都不會只有單一方向，外資會依據狀況隨時調節，觀察至去年底，外資累計餘額2,826.9億美元，顯示資金沒有出走台灣，只是獲利了結後先匯出，再淨匯入本金，看何時可以再進場。

去年12月受到南韓政壇震盪，日圓破底，亞幣競貶，新台幣以32.781元封關，全月貶值0.8％，全年貶值2.046元，貶幅為6.2%，以封關價來看，新台幣匯率已連三年收貶，並下探九年來最低。

近期外資淨匯出入概況

但外資並沒有如市場擔憂大舉匯出，金管會公布去年12月最新外資淨匯出入資料，外資從11月的淨匯出12.97億美元，12月轉為大舉匯入56.8億美元。從外資對台股買賣超表現來看，11月大舉賣超2,729億元，12月隨即轉為買超457億元，帶動台股12月上漲3.4％。

根據金管會數據統計，外資去年上半年淨匯入322.9億美元，創歷史同期新高；7月雖轉為淨匯出57億美元，8月起連三個月轉淨匯入，8月、9月與10月分別淨匯入14.1億美元、15.3億美元與32.9億美元，11月再淨匯出後，12月外資就回頭匯入56.8億美元，寫近六個月單月淨匯入最大量，顯示外資對台灣基本面仍深具信心。

累計去年外資全年累計淨匯入371.9億美元，寫史上新高，超過2023年高點、外資全年淨匯入295億美元，再寫新猷。

金管會數據統計，去年11月底國內上市櫃公司累計營收39.4兆元，年成長11.9％，營收寫歷年同期新高，至去年11月底本益比約20.52倍，現金殖利率2.44％，加計股票股利為2.55％。

金管會的外資淨匯出入統計數據，主要依據外資投資台灣的資產面，也就是計算投入本金的進出，央行則是計算現金流。