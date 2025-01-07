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銀行祭低利 攻房屋轉貸 中信銀、安泰銀砍到地板價2.185%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

適逢年關交屋旺季，銀行房貸資金緊俏尚未緩解，使得一般購屋房貸利率談判壓低不易，但有銀行趁勢推出房貸轉貸招徠客人，不僅轉貸利率可比一般房貸低，甚至部分銀行利率還壓到非政策房貸的地板價2.185%，趁機搶客。

由於央行打炒房並對銀行進行不動產放款控管，使得2024年中以來的不動產貸款吃緊的狀態，雖經過半年消化，最近碰到年關交屋潮使得資金緊俏狀況難以緩解，因此購屋房貸利率仍然相對偏高，相較之下，銀行拉攏房貸轉貸客群，利率反而比一般房貸要來得低，甚至有銀行的轉貸最低利率打到房貸地板價2.185%，好吸引客戶上門。包括中信銀、安泰銀都打出房貸轉貸最低2.185%起的優惠。

銀行業者指出，房貸轉貸戶通常在其辦理購屋貸款的銀行，可能已經還款一段時間、一定額度後，再行轉貸，這時候，在依照銀行法72-2條計算不動產相關放款上限時，轉貸戶在原貸行剩餘的房貸額度會計入，但是轉貸額度超出原剩餘房貸額度的部分，就不須計入，因此銀行可以對轉貸戶廣為招徠又不必太擔心不動產放款上限觸頂壓力，但卻可以藉此吸收到放款，並進而開發其成為財富管理潛在客戶，因此對轉貸戶會提供一定誘因，以目前市場上一般首購房貸利率多在2.4％至2.8%之間，轉貸的利率反而有機會比一般房貸要低。

不過，銀行業者也提醒，辦理房貸轉貸額度，是可以比原貸行的剩餘額度多，也就是相當於把已經還掉的房貸再借出來，但是總貸款成數不能比原來適用條件高。也就是說，倘若是買第二、第三套房的房貸辦理轉貸，合計貸款成數還是不能比房屋交易價或者鑑價金額的五成或三成要高，也不能因為轉貸而可以享有寬限期。

銀行業者指出，房貸轉貸對於已經清償房貸一段時間、部分額度的客群來說，具有類似房貸增貸效果，但是倘若剩餘的貸款額度還很多，想要利用房貸轉貸來省息，卻不一定能夠，關鍵在於原貸行剩餘房貸轉貸後仍是以購屋房貸項目來計算利率，因此還是要看個別條件與銀行協商而定。

房貸 銀行業

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