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銀行財管貴賓 優惠空間大

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

央行炒房對銀行緊迫盯人，銀行每月新增房貸的平均利率與成數都要提報，以確保其房市信用管制措施落實。不過，銀行房貸每月都會因客戶清償而水位下降，因此考量長線來看房貸是銀行相當重要的業務，因此部分民營銀行還是有提供優質客戶趨近2.185%的地板價首購房貸，希望在房貸吃緊與政策新青安房貸之間殺出重圍，累積長線的房貸客戶。

房貸業務向來是各銀行重視的焦點，主因在於房貸貸款期間長、台灣房價前景看好因此呆帳逾放風險低、房貸客戶轉為貢獻度高的財富管理客戶機率高等。況且央行要求銀行辦理房貸是以交易價格與銀行鑑價兩者取其低，來計算貸款額度與成數，因此除非銀行未能留意房屋條件真的太差，否則房貸屬有擔保放款下，即使真有壞帳處分擔保品抵債也能確保債權，況且房貸向來在各類貸款中，逾放比相對要低，因此銀行看重房貸業務的長期穩定與業務綜效。

也因此央行緊盯銀行房貸，除了銀行法72-2的不動產放款上限外，還要銀行自主控管房貸比重，仍有銀行即使目前的房貸比重高於37%，還是願意給房貸戶相對優的利率，以維持房貸業務競爭力，甚至有民營銀行給予財管貴賓、符合一定條件，可以提供首購地板價2.185%，以免客戶都流向新青安房貸或其他競爭銀行。

央行 新青安房貸 炒房

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