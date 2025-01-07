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將來銀揪伴 搶創新商機

經濟日報／ 本報綜合報導

響應金管會促金融業創新試辦政策，將來銀行昨（6）日宣布，已獲主管機關核准與電信龍頭中華電信合推「App國際漫遊及網路投保海外旅平險」一站式申辦服務。未來只要申辦國際漫遊也能直接投保兆豐旅行平安保險，保障旅遊安全。

近期也有不少保險業者開發異業結盟攻旅遊商機，包含富邦產、中信產皆與電信合作賣旅平險，富邦產也與網購平台、星宇航空（2646）合作，安達產則與中華航空合作旅遊保險，打造「一站式購足」的投保服務。

將來銀行指出，此案是主管機關推出金融業申請業務試辦作業要點後，由國內電信業與兼營保代業務銀行合作「申辦漫遊、一站式投保」首案，以開放銀行的核心理念出發，帶給國人更佳的數據自主權及多元金融服務。試辦期間，將來銀行將進行與中華電信、兆豐產險間的資料串接，內容包含網路投保旅平險、保費電信帳單代收、信用卡繳款及三方客戶服務等。

中華電信表示，除提供客戶更便利的電信服務，並響應金管會促金融業創新試辦政策，與將來銀行、兆豐保險合作，透過三方金流與資安系統的縝密串接，用戶在中華電信網路門市或App能一次完成申請國際漫遊與投保旅平險，3分鐘就能完成投保，現在一站申辦漫遊及投保，更加贈Hami Point（一點等於一元）。

近期也有不少保險業者開發異業結盟攻旅遊商機，如富邦產險2024年3月攜手台灣大哥大規劃推出「一站式」投保創新服務，透過台灣大客服App即可網路投保旅平險與不便險、登山險及海域險。據台灣大統計，自服務上線以來，每月投保數成長率超過10%，且2024年11月的單月投保數更達上線首月的近2.5倍。

另外，富邦產險也向金管會申請與momo購物網、星宇航空攜手合作，分別推出網路投保行動裝置險、家電險，以及網路投保旅平險及不便險，獲得金管會核准試辦。星宇航空客戶於官網完成購買機票，即可接續網路投保「旅平險及不便險」，或於購買機票後，進入行程管理頁面輸入訂位代號、電子機票號碼和英文姓名，亦可於網路投保旅平險及不便險。

中信產險則與遠傳電信聯手進軍網路投保市場，2024年6月推出旅行綜合保險，納入海外自駕及演唱會在內特定海外活動取消等保障，保費直接合併電信帳單繳費，受消費者青睞。

（記者戴玉翔、夏淑賢、齊瑞甄、黃晶琳）

中華電信 保險 旅平險

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