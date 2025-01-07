買Apple服務 可用街口支付

擁有超過650萬實名驗證用戶的街口支付（JKOPay）昨（6）日宣布正式成為台灣Apple服務的電子支付合作夥伴，民眾即日起可使用街口支付購買 Apple各項服務與內容費用，不必支付1.5%海外交易手續費，且綁定台新@GoGo卡可享最高3%台新Point（信用卡）回饋，而綁定台新街口聯名卡享1%街口幣回饋無上限，提供民眾更方便、實惠的數位支付體驗。

目前在台灣蘋果官網上的付款方式，包括信用卡與Apple Pay，但Apple Pay同樣也只能綁定信用卡支付，如果想要利用銀行轉帳須透過人工協助。街口支付是台灣蘋果綁定的第一家非官方第三方支付，且可以透過街口支付綁定的信用卡與銀行帳戶付款。街口支付表示，綁定後可望讓沒有信用卡的用戶也能順利買到蘋果產品和各類服務。

街口電子支付總經理范庭甄表示，未來街口支付將持續拓展多元合作、擴大使用場域，為用戶打造全方位數位金融生活圈，提供更流暢無縫的電支服務體驗。

街口支付民眾即日起可使用街口支付購買Apple各項服務與內容費用，涵蓋App Store購買內容、Apple Music、iCloud+、Apple Arcade、Apple TV+、Apple Podcasts及Apple One等，並完整支援信用卡、銀行帳戶、街利存帳戶、街口帳戶等多種綁定付款方式。

此外，街口用戶皆須經過實名身分驗證、綁定付款工具也須驗證為本人所有，街口支付於資料傳輸過程中採用非對稱加密技術，不會與Apple分享任何付款工具資訊，相較信用卡可更進一步降低遭盜刷風險。