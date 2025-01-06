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第一金證承銷上市IPO籌資金額奪冠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一金證承銷上市IPO籌資金額奪冠，並因此拿下證交所的三大獎項，圖左為第一金證券董事長陳致全，右為金管會主委彭金隆。圖／第一金證券提供
第一金證承銷上市IPO籌資金額奪冠，並因此拿下證交所的三大獎項，圖左為第一金證券董事長陳致全，右為金管會主委彭金隆。圖／第一金證券提供

第一金控旗下第一金證券2024年在承銷業務大有展獲，統計顯示，第一金證券在2024年的IPO籌資金額拿下市場之冠，知名承銷案，包括了青新（6951）、星宇航空（2646）、邦睿生技（6955）等3家企業初次上市案，IPO籌資金額超過109億。

在IPO的承銷佳績，亦使第一金證券拿下證券交易所日前所頒發的2024年資本市場績優中介機構獎其中的三大獎項，包括證券承銷商第3名、IPO籌資金額第1名、推動創新獎等3個獎項，其中青新、邦睿屬創新板上市，使第一金證券再度獲得推動創新獎。

第一金證券也統計，2024年加計3件上市及潤德（6881）上櫃案，共有4件IPO主辦案，興櫃主辦則有仲恩生醫（7729）、安基生技（7754）、吉晟（7762）、三大未來（7761）及能率亞洲資本（7777）等5件，IPO主辦及興櫃主辦皆創歷年最佳成績。

其中，星宇航空是2024年最受市場矚目的IPO案，不僅是台股第一家多元上市公司；上市資本額300億餘元，為近10年掛牌上市公司最大資本額；辦理上市前競拍金額達74.4億元，亦為上市櫃公司IPO第一高；參與公開申購的合格抽籤筆數160萬7,558筆，申購筆數刷新上市櫃公司IPO第一高；星宇上市募資金額104.48億元更是2024年度募資規模之冠，貢獻上市總籌資額超過2成。

第一金證券也指出，對於強化承銷輔導業務，策略包括爭取大型企業上市案、強化興櫃造市能力，促進推薦股票的交易活絡，同時也聚焦在協助新創產業IPO，未來將搭配第一金控集團資源提供客戶籌資完整服務，並研議成立證券創投公司，延伸承銷服務範圍，同時為了配合金管會亞洲資產管理中心策略「擴大投資臺灣計畫」，第一金證券將持續協助優質的國內、外企業籌資，輔導新創事業上市櫃，壯大台灣資本市場。

IPO 第一金證券

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