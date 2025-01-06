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新光金臨時董事會通過員工安置方案 以全員留任為主軸

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金簽署員工權益安置方案。本報資料照片
新光金簽署員工權益安置方案。本報資料照片

新光金控今日召開臨時董事會通過經理人及員工安置計畫，並已於同日公告於新光金控內網，目前除了新光銀行之外，新光金控其他子公司包括新光人壽、元富證券、新光投信及新光金保代、新光金創投和新光金控孫公司元富期貨、元富投顧、元富保代、元富創投、新光行銷的員工安置計畫已陸續通過，條件均一體適用。

據了解，新光金這次所通過的員工安置方案，除了給予三年工作保障期間之外，也承諾員工在合併後三年內均不會因合併，進行裁員或資遣，而在優離退條件中，對於自請退休者加發５個月平均工資，另外也給予1至2個月的留任獎金，整體來看，員工安置方案以全員留任為主軸，留任員工在合併基準日後繼續承認年資，於留任獎金發放日在職者將加發留任獎勵，也保留擇優空間，期望透過留任獎勵保障全體員工，同時鼓勵員工留下來繼續打拼。

元富 工安 新光金控

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