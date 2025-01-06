快訊

台中機捷3地段疊疊樂 內行直言：懂住的人會買「這一區」

比爾蓋茲看好景氣復甦！ 重押運輸股敲進「這兩檔」

「衝撞系情歌手」被譙爆 邱軍悄刪自介神隱不道歉

台股帶頭衝 新台幣反攻終結連3黑收最高32.862元

中央社／ 台北6日電

台股強勢上漲，帶動新台幣匯率脫離低迷態勢，匯價由貶翻升，終結連3黑，今天收盤收在最高32.862元，升值5.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.815億美元。

台灣股匯市2025年紅盤日出師不利，今天終於扳回一城。由於全球最大規模消費性電子展（CES）將在7日開幕，台積電帶頭領漲，今天股價收1125元，攻上歷史新高，並激勵台股開高拉高，尾盤漲點持續擴大，最後收23547.71點，上漲639.41點。

台股強勢上漲，熱錢大舉回流，外資今天買超台股金額達520.06億元，位居前10大買超規模。

外匯交易員表示，金融市場整理了一段時間，近期終於又有新的題材，熱錢大舉湧入，激勵台股勁揚，加上美元指數漲高回落，亞幣順勢反彈，新台幣匯率得已甩開連日陰霾。

新台幣兌美元今天開盤價為32.92元，早盤反映美元居高，匯價偏弱整理，但隨著台股強勢上漲，熱錢湧入，匯價順利由貶翻升，收在最高32.862元。

外匯交易員指出，外資今天積極匯入布局台股，激勵新台幣匯率隨台股同步走揚，但匯入動能是否延續，攸關新台幣後續走勢，尤其人民幣跌跌不休，韓國政局動盪還沒落幕，都可能為亞幣帶來貶值壓力。

根據央行統計，美元指數漲高回落，今天下跌0.32%，亞幣升貶互見，人民幣續跌0.27%，日圓也貶0.31%，新台幣上漲0.17%，韓元則反彈0.38%。

台幣匯率 台股 新台幣

延伸閱讀

台積電衝至1125元創高 台股勁揚639點收23547點

台積電1115元新天價 台股盤中漲逾550點收復所有均線

台股新年第一個交易日下跌是「送禮物」！狄驤：短短兩天上漲500點

00757成份股第一、二名持股是輝達和博通！KN先生：美國科技股是世界領頭羊

相關新聞

新光金臨時董事會通過員工安置方案 以全員留任為主軸

新光金控今日召開臨時董事會通過經理人及員工安置計畫，並已於同日公告於新光金控內網，目前除了新光銀行之外，新光金控其他子公...

新光金承諾員工留任3年 銀行安置計畫進度受矚目

新光金今天召開臨時董事會，通過金控經理人及員工安置計畫，承諾員工享3年工作保障期間，截至目前為止，僅子公司新光銀行安置計...

國人進入大負債時代 去年10月平均每人背436萬債務創高

一場疫情，讓國人進入大負債時代的現象愈發明顯。根據聯徵中心最新統計，國內「個人總貸款」平均金額至去(2024)年10月已...

兆豐保險攜手將來銀行、中華電信 旅平險投保更便利

兆豐保險順應數位服務潮流，積極提升服務品質，攜手與將來銀行、中華電信（2412）合作試辦，透過三方資料串接，讓中華電信月...

退休儲蓄理財已成全民運動 中經院提「二建議」穩經濟

台灣2025年正式進入「超高齡社會（意即65歲以上老年人口占總人口數已經達20%，每5人中，就有1人是老年人口）」，如何...

兆豐證券積極落實盡職治理 連四年獲評前段班

臺灣證券交易所近日公布「113年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，兆豐證券長期高度重視盡職治理及責任投資，今年再度獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。