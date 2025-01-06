台股帶頭衝 新台幣反攻終結連3黑收最高32.862元

台股強勢上漲，帶動新台幣匯率脫離低迷態勢，匯價由貶翻升，終結連3黑，今天收盤收在最高32.862元，升值5.5分，台北及元太外匯市場總成交金額放大至18.815億美元。

台灣股匯市2025年紅盤日出師不利，今天終於扳回一城。由於全球最大規模消費性電子展（CES）將在7日開幕，台積電帶頭領漲，今天股價收1125元，攻上歷史新高，並激勵台股開高拉高，尾盤漲點持續擴大，最後收23547.71點，上漲639.41點。

台股強勢上漲，熱錢大舉回流，外資今天買超台股金額達520.06億元，位居前10大買超規模。

外匯交易員表示，金融市場整理了一段時間，近期終於又有新的題材，熱錢大舉湧入，激勵台股勁揚，加上美元指數漲高回落，亞幣順勢反彈，新台幣匯率得已甩開連日陰霾。

新台幣兌美元今天開盤價為32.92元，早盤反映美元居高，匯價偏弱整理，但隨著台股強勢上漲，熱錢湧入，匯價順利由貶翻升，收在最高32.862元。

外匯交易員指出，外資今天積極匯入布局台股，激勵新台幣匯率隨台股同步走揚，但匯入動能是否延續，攸關新台幣後續走勢，尤其人民幣跌跌不休，韓國政局動盪還沒落幕，都可能為亞幣帶來貶值壓力。

根據央行統計，美元指數漲高回落，今天下跌0.32%，亞幣升貶互見，人民幣續跌0.27%，日圓也貶0.31%，新台幣上漲0.17%，韓元則反彈0.38%。