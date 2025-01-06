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新光金保障工作權三年 銀行員工安置計畫持續協商中

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

新光金控（2888）勞資雙方代表日前業已協商完成員工安置計劃，並於6日提報臨時董事會。員工安置計劃內容除保障工作權三年外，並透過留任獎勵機制鼓勵員工予以留任，一起與公司攜手共創未來；對於有自身職涯發展規劃之員工，安置計劃亦同時提供優離優退方案可供選擇，務求妥適考量員工不同面向之需求。

新光金控旗下子公司，除新光人壽、元富證券及其轄下4家子公司已完成員工安置計劃外，其餘子公司新光投信、新光金保代、新光金創投及新光行銷等公司，亦已陸續完成員工安置計畫之簽署。

新光金控指出，員工是公司最重要的資產，員工安置計劃之完成，不只是確保合併過程中之員工權益，更重要的是可以讓員工早日安心工作，立足現在、放眼未來。

至於尚在協商中之銀行子公司，新光金控表示，仍會本著最大誠意，持續充分溝通交流，以期順利完成最後一哩路，與全體員工一起攜手邁向更美好的未來。

創投 工安 新光金控

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