台灣大、富邦產險合作創新型保險 月投保數增一成
台灣大哥大（3045）表示，攜手富邦產險於2024年推出全台第一個整合電信APP的「創新型保險」，並在2024年3月正式開放給台灣大哥大千萬用戶使用，同時持續於正式開辦後優化用戶體驗細節，自服務上線以來，每月投保數成長率超過10%。
台灣大表示，根據統計，2024年11月的單月投保數更達上線首月的近2.5倍。
台灣大強調，用戶於台灣大客服 App申辦國際漫遊，投保業界涵蓋最完整的富邦產險網路投保「海外旅平險+不便險」，免去用戶重複填寫信用卡卡號、繁雜個人資訊等步驟，3分鐘快速完成；還可透過電信帳單繳保費，一站完成出國前的準備事項，投保方式安心又便捷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言