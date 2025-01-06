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台灣大、富邦產險合作創新型保險 月投保數增一成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）表示，攜手富邦產險於2024年推出全台第一個整合電信APP的「創新型保險」，並在2024年3月正式開放給台灣大哥大千萬用戶使用，同時持續於正式開辦後優化用戶體驗細節，自服務上線以來，每月投保數成長率超過10%。

台灣大表示，根據統計，2024年11月的單月投保數更達上線首月的近2.5倍。

台灣大強調，用戶於台灣大客服 App申辦國際漫遊，投保業界涵蓋最完整的富邦產險網路投保「海外旅平險+不便險」，免去用戶重複填寫信用卡卡號、繁雜個人資訊等步驟，3分鐘快速完成；還可透過電信帳單繳保費，一站完成出國前的準備事項，投保方式安心又便捷。

台灣大哥大 產險

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