永豐銀提倡綠電安心交易 響應光電廠在台市占約3成

永豐銀行2022年起推動綠電交易信託平台，永豐銀今天表示，截至2024年底，旗下的太陽光電廠家合計裝置容量在台市占率約3成，為業界第1，另加計各類型綠色能源電廠的總裝置容量逾4GW（百萬瓩），發電量可供逾130萬家庭戶1年所需。

永豐銀指出，永豐銀於2022年推動綠電交易信託平台，提供綠電發電、售電及購電信託的交易方式，除了積極與太陽光電廠商合作之外，也攜手售電業者導入信託管理機制，迄今與逾20家售電業者合作，促進民間綠電交易及保障金流安全性，促進綠電交易自由化。

永豐銀表示，為支持綠色投資與轉型，累積發行永續債券金額逾新台幣100億元；同時跨足離岸風電、電纜等相關產業融資，推動多元綠色金融服務。

永豐銀指出，連續3年舉辦的「綠色行動力」論壇，促進政府、產業雙向溝通碳費議題，同步分享綠電碳中和、碳盤查等實際作為；內部則建立種子培訓制度，與集團積極推動永續工作，協力台灣永續能源研究基金會合作開辦永續金融管理師證照培訓、培育超過60名人才。