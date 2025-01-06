永豐銀提倡綠電安心交易 響應光電廠在台市占約3成
永豐銀行2022年起推動綠電交易信託平台，永豐銀今天表示，截至2024年底，旗下的太陽光電廠家合計裝置容量在台市占率約3成，為業界第1，另加計各類型綠色能源電廠的總裝置容量逾4GW（百萬瓩），發電量可供逾130萬家庭戶1年所需。
永豐銀指出，永豐銀於2022年推動綠電交易信託平台，提供綠電發電、售電及購電信託的交易方式，除了積極與太陽光電廠商合作之外，也攜手售電業者導入信託管理機制，迄今與逾20家售電業者合作，促進民間綠電交易及保障金流安全性，促進綠電交易自由化。
永豐銀表示，為支持綠色投資與轉型，累積發行永續債券金額逾新台幣100億元；同時跨足離岸風電、電纜等相關產業融資，推動多元綠色金融服務。
永豐銀指出，連續3年舉辦的「綠色行動力」論壇，促進政府、產業雙向溝通碳費議題，同步分享綠電碳中和、碳盤查等實際作為；內部則建立種子培訓制度，與集團積極推動永續工作，協力台灣永續能源研究基金會合作開辦永續金融管理師證照培訓、培育超過60名人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言