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新光金承諾員工留任3年 銀行安置計畫進度受矚目

中央社／ 台北6日電
新光金今天召開臨時董事會，通過金控經理人及員工安置計畫，承諾員工享3年工作保障期間，截至目前為止，僅子公司新光銀行安置計畫尚未過關。圖／聯合報系資料照片
新光金今天召開臨時董事會，通過金控經理人及員工安置計畫，承諾員工享3年工作保障期間，截至目前為止，僅子公司新光銀行安置計畫尚未過關。圖／聯合報系資料照片

新光金今天召開臨時董事會，通過金控經理人及員工安置計畫，承諾員工享3年工作保障期間，截至目前為止，僅子公司新光銀行安置計畫尚未過關。新光金暨新壽董事長魏寶生表示，將持續溝通協調，確保周全落實安置計畫。

新光金今天召開臨時董事會，通過金控經理人及員工安置計畫，截至目前為止，新光金子公司新光人壽、元富證券、新光投信、新光金保代、新光金創投，及新光金孫公司元富期貨、元富投顧、元富保代、元富創投、新光行銷，均陸續通過員工安置計畫。

新光金說明，員工安置計畫條件一體適用，留任員工在合併基準日後繼續承認年資，於留任獎金發放日在職者加發留任獎勵，並保留擇優空間；新光金將秉持誠信協商原則，持續與新光銀行工會進行員工安置方案協商，以期儘速達成共識，創造勞資雙贏。

新新併員工安置計畫主要有3大重點，一是承諾3年工作保障期間，合併後3年內不會因合併進行裁員或資遣；二是優離退條件中，針對符合勞基法自請退休條件者，加發5個月平均工資；三是規劃留任獎金，給予員工誘因留任。

新光金表示，新光金及各子公司在合併過程致力保障員工工作權與職場穩定性，公司及工會代表經多次協商討論，雙方詳細檢視權益條款，平和理性會商，針對員工安置計畫內容達成共識，未來將一本初心持續進行協商，與內外部充分溝通，務求妥善照顧所有員工權益。

魏寶生指出，全力照顧、留住新光優秀員工，一直是此次合併案最高指導原則，新光金將秉持對員工負責態度，持續溝通協調，確保周全落實安置計畫。

元富 工安 新光金

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