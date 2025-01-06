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LINEPAY強化公司治理 董事會獨董占比近半

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣最大行動支付業者LINE Pay於2024年12月成功掛牌上市，LINE Pay推動公司永續發展並追求卓越公司治理，致力落實永續發展提升股東價值以高標準樹立董事會運作。LINE Pay董事會九席成員中，包括五位董事與四位獨立董事，獨董席次超過三分之一，以多樣化背景、性別、年齡組成，展現高度多元化，成員涵蓋廣泛專業領域包括財務、法務、資訊科技及行銷策略等，並囊括外籍人士、年齡分布從30歲至60歲，構築兼具專業經驗、創新活力與國際視野的董事會，全面協助LINE Pay拓展全球市場發展的長期目標。

LINE Pay表示，借重董事在各領域之專業，有近半數董事席次的獨立董事亦可確保董事會運作之客觀性與獨立性。LINE Pay董事會女性成員達4位，占比達44.4%，高於台灣法規要求以及金管會推動女性董事席次達三分之一的目標，也高於MSCI調查之台灣平均數值。

LINE Pay董事長丁雄注表示，LINE Pay自2015年在台發展，始終以高標準遵循台灣法規，在台灣成功上市後，也將持續專注於公司治理、注重經營透明化、維護股東權益，並致力於強化董事會結構與運作，為股東、員工及社會創造更多價值。

LINE LINE Pay

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