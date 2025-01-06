超高齡新時代來臨 南山人壽推出腦部退化性疾病提前給付商品

臺灣正式跨過「超高齡社會」的門檻，今年65歲以上人口將逾20%，除了人口結構改變，根據衛福部的預估，臺灣65歲以上失智人口將在今年突破35萬大關，並將在民國130年，逼近68萬人，成為新的國安問題。

作為保險領導品牌，南山人壽前瞻社會需求，持續創新保單設計，推出南山人壽美憶南旺美元利率變動型終身保險（定期給付型），提供嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症等特定疾病保險金提前給付功能，一張保單即可兼顧「愛自己」、「顧家人」需求，且越年輕投保，更可透過時間複利累積資產，協助民眾迎戰超高齡社會的挑戰，讓未來有所準備。

在少子、高齡化的雙重驅動下，臺灣人口結構不斷朝倒金字塔型轉移。根據衛福部最新發布的「臺灣社區失智症流行病學調查結果」，全國社區65歲以上長者失智症盛行率調查結果為8%，進一步分析，75至79歲盛行率攀升至9%，80至84歲更高達16%，年齡層越高，失智症盛行率越高。

尤其，失智症因為疾病的特殊性，罹病後平均存活年數約為7.69年，三分之二以上患者存活逾五年、三分之一超過十年，如要照顧無共病的年輕型阿茲海默氏症患者，建議應規畫長達14年的照顧計畫。為了避免失智症或其他意外發生，造成家庭經濟及照護的沈重負擔，民眾可及早透過妥善的保險規劃，移轉疾病及經濟風險，不僅確保自己能有一定醫療品質，也確保家庭既有生活不受影響。

南山人壽領先推出多項促進國人健康及移轉長期照護風險的商品與服務，近期新推出的南山人壽美憶南旺美元利率變動型終身保險（定期給付型），透過利率變動型商品特性之增值回饋分享金機制，民眾可選擇不斷累積保障，作為穩定的家庭經濟後盾，留愛家人；此外，保障期間若不幸罹患嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症，保險金可100％提前給付，以及時因應相關醫療照護費用所需，滿足民眾在發生上述疾病時，可照顧自己減輕家人負擔。若沒有發生上述疾病，平安走完人生旅程，則可留愛家人，給家人一份愛的禮物，貼合超高齡社會的保障需求。

為了有效轉嫁未知風險，南山人壽也建議，民眾在規劃自身壽險保障時，應以可支援五年家庭總支出為目標，避免一旦意外或疾病發生，造成家中經濟壓力或拖垮生活品質。以主計處最新家庭收支調查的數據來計算，三到五人的小家庭，平均一年消費支出約落在114萬元，也就是說，在沒有太多扶養壓力的情況下，南山人壽建議民眾至少規劃500萬元保額保障，才能讓家庭經濟及生活不致受到意外風險的影響。

南山人壽近年接連獲頒亞洲保險業獎的「年度最佳健康保險公司」、「年度最佳壽險公司」，證明南山人壽始終堅持專注於促進保戶健康及擴展專業保險服務。今年將是南山人壽「大步向前的一年」，持續加大及加深服務範圍，在健康議題上設計更多的商品與服務，讓保險不止是事後的理賠，更向前走到事前預防與健康促進，協助及照顧更多保戶，發揮保險業的影響力，2025年南山人壽將站穩壽險健康第一品牌，讓「未來 有備而來」。

南山人壽提醒，人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。