650萬用戶快看！街口支付支援Apple服務 回饋方案出爐

街口支付（JKOPay）6日宣布正式成為台灣 Apple 服務的電子支付合作夥伴，民眾即日起可使用街口支付購買 Apple 各項服務與內容費用，不必支付 1.5% 海外交易手續費，且綁定台新 @GoGo 卡可享最高 3% 台新 Point（信用卡）回饋，而綁定台新街口聯名卡也享 1% 街口幣回饋無上限，提供台灣民眾更方便、實惠的數位支付體驗。

街口支付民眾即日起可使用街口支付購買 Apple 各項服務與內容費用，涵蓋 App Store 購買內容、Apple Music、iCloud+、Apple Arcade、Apple TV+、Apple Podcasts 及 Apple One 等，並完整支援信用卡、銀行帳戶、街利存帳戶、街口帳戶等多種綁定付款方式。

台灣民眾透過街口支付購買 Apple 各項服務與內容費用，不必支付 1.5% 海外交易手續費，且綁定台新 @GoGo 卡可享最高 3% 台新 Point（信用卡）回饋，而綁定台新街口聯名卡也享 1% 街口幣回饋無上限；若使用街利存帳戶、街口帳戶付款也可分別享有最高 2.5%、1% 街口幣回饋。

民眾將街口 App 更新至最新版本後，即可於 Apple 裝置「設定」中的 Apple ID 新增「街口支付」為付款方式，後續於 iPhone、iPad 及 Mac 即可使用街口支付購買 Apple 各項服務與內容費用，並可隨時於任何裝置上新增、更新或移除付款方式，或調整各項付款方式的優先順序。

此外，街口用戶皆需經過實名身分驗證、綁定付款工具也須驗證為本人所有，街口支付於資料傳輸過程中也採用非對稱加密技術，不會與 Apple 分享任何付款工具資訊，相較信用卡可更進一步降低遭盜刷風險，強化用戶個人與交易資料之安全性。

街口電子支付總經理范庭甄表示：「街口用戶使用 Apple 裝置的比例超過半數，因此我們很開心為 Apple 服務提供更在地化的支付選擇，未來街口支付將持續拓展多元合作、擴大使用場域，為廣大用戶打造全方位數位金融生活圈，提供更流暢無縫的電支服務體驗。」

街口支付作為台灣電子支付領先業者，擁有超過 650 萬實名驗證用戶，自 2019 年起積極發展跨境金流服務，包括開通日本跨境支付服務，提供台灣民眾於日本當地數百萬間商家使用街口支付 App 付款，也與蝦皮購物、愛奇藝、ZALORA、CHARLES & KEITH、LINE WEBTOON 等多家跨境電商、數位服務業者展開合作，持續拓展多元無國界的使用場域，提供台灣民眾更安全、無斷點的境外商品購買體驗與數位支付服務。