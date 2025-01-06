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領到年終獎金別急著花 友邦人壽建議透過利變險享樂退

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著年終獎金即將發放，許多人開始規畫如何妥善運用這筆收入。2025年就有海運業者大手筆發放年終獎金平均20個月，航空業則預估近10個月，營造產業也不遑多讓。AIA友邦人壽建議，領到年終獎金後，先將20%用於年節支出或犒賞自己，其餘80%則投入做為長期規劃，為未來退休生活提早做好準備。

據銀行調查發現，國人認為退休至少需準備新台幣1,427萬元，且每月需具備穩定5萬元現金流，方能支應理想的退休生活。市場上各式投資管道充斥，如近期造成熱潮的ETF等投資工具，然而，誠如微軟創辦人比爾·蓋茲曾指出：「將風險轉嫁給保險公司，是21世紀家庭資產保護的最佳方式。」

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，在國際局勢動盪的背景下，選擇「利變型還本保險」等穩健型保險商品成為不少人的財富配置首選。利變型還本保險兼具保本、生息與保障三大功能，還能透過時間累積資金，實現穩定現金流的財務目標，適合作為退休規劃、子女教育基金或特定理財需求。

以「友邦人壽鴻利優沛利率變動型還本終身保險」為例，提供6年與12年兩種繳費年期，8組「優沛起始日」，最早可設定從被保險人保險年齡30歲之保單週年日起開始領取生存保險金，且可依保單條款約定選擇年給付或月給付，最長領到保險年齡99歲，擁有穩定現金流。且未來身故保險金還可分期定期給付傳承給下一代，最短5年，最長30年，穩定照顧後代。

內政部統計，2023年國人平均壽命達80.23歲，較2013年的80.02歲延長了0.21歲。隨著壽命逐年增加，提前規劃退休生活成為不可忽視的議題。AIA友邦人壽提醒，規劃退休並非難事，只要善用每年的年終獎金，並結合時間複利，拉長退休金累積期間，即可為自己預約一個安心無憂的樂退生活。

保險金 友邦人壽 退休規劃

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