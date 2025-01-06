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台中銀推動金融友善服務 邀身障視障團體體驗、持續精進服務設備

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中銀行邀請「彩光脊髓基金會」及「社團法人台灣盲人福利協進會」等團體親臨銀行體驗公平待客各項無障礙服務及設施，藉由互動體驗的過程相互交流，以持續精進服務設備及營造友善環境，確保身視障客戶均享有平等、友善的金融服務。台中銀行／提供
台中銀行邀請「彩光脊髓基金會」及「社團法人台灣盲人福利協進會」等團體親臨銀行體驗公平待客各項無障礙服務及設施，藉由互動體驗的過程相互交流，以持續精進服務設備及營造友善環境，確保身視障客戶均享有平等、友善的金融服務。台中銀行／提供

台中銀行（2812）為落實普惠金融的理念，日前舉辦「公平待客服務體驗會」活動，邀請「彩光脊髓基金會」及「社團法人台灣盲人福利協進會」等團體親臨銀行體驗公平待客各項無障礙服務及設施，藉由互動體驗的過程相互交流，以持續精進服務設備及營造友善環境，確保身視障客戶均享有平等、友善的金融服務。

為提升金融友善服務，近期內台中銀行陸續新增了「容膝式ATM」與「視障語音ATM存款服務」，機台的設計、UI/UX的介面、語音操作的流程均為身障客戶及視障客戶量身設計規劃，讓客戶可以透過ATM的語音指示進行各項服務的交易。中度視障的蘇先生就表示「自己可以透過ATM完成交易，相當有成就感。」。彩光脊髓基金會的白執行長則是對於容膝式ATM服務讚譽有加，表示ATM多了輔助螢幕的功能後，讓輪椅族客戶得以更加安心且舒適地享受金融服務。

除此之外，身障團體與視障團體也體驗了營業廳各項無障礙服務與設施，如：身心障礙及高齡族群可享數位禮遇櫃檯優先叫號取號服務、現場掃描QRcode預約臺幣交易服務與臨櫃口述免填單服務；無障礙設施包含了無障礙櫃台、擴視機、升降桌、寫字臺、點字版客戶權益文件等，協助客戶輕鬆且快速完成各項金融交易，體驗過程中相關團體均表示，這些貼心服務真正落實了金融平權，讓他們的金融生活更為便利。

台中銀行表示，公平待客、用心關懷每一位客戶向來是台中銀行對客戶的基本承諾，因此，透過此次有意義的活動，與客戶建立良好的溝通和互動，深入了解客戶需求與實際面臨的問題，獲得客戶正面評價的同時，也可以將這些意見作為後續改進的依據，持續完備無障礙軟硬體設施及服務內涵，積極實踐公平待客。

ATM 台中銀行 視障

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