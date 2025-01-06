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瞄準出國旅客！中華電攜手將來銀行 漫遊、旅平險一站搞定

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，除提供客戶更便利的電信服務，並響應金管會促金融業創新試辦政策，即日起與將來銀行、兆豐保險合作推出「申辦國際漫遊、一站式投保」服務，為電信業與兼營保代業務銀行合作的首案。

中華電信指出，透過三方金流與資安系統的縝密串接，用戶在中華電信網路門市或APP能一次完成申請國際漫遊與投保旅平險，減少傳統投保流程的繁複步驟，還能選擇以電信帳單支付旅平險保費，享受快速方便又安全的投保體驗，大幅提高效率並解決用戶投保手續繁冗的痛點。

中華電信表示，推出「國際漫遊及海外旅平險一站式申辦服務」，中華電信用戶在網路門市或APP申辦國際漫遊後，經用戶授權同意，將於投保過程帶入申辦漫遊的旅行資訊，3分鐘就能完成投保，省去傳統投保流程須註冊保險網站會員、填寫信用卡卡號與個人資訊的步驟，有效提高投保效率。

一站申辦漫遊及投保，更加贈Hami Point，中華電信表示，即日起至114年3月31日止，中華電信月租型客戶於網路門市或APP申辦國際漫遊後，透過專屬連結，接續完成投保海外旅平險，享最高150點Hami Point。投保即享50點Hami Point，保費滿500元享100點Hami Point、保費滿1,000元享150點Hami Point，每月梯次限量1500名。

中華電信 旅平險 漫遊

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