國人進入大負債時代 去年10月平均每人背436萬債務創高

一場疫情，讓國人進入大負債時代的現象愈發明顯。根據聯徵中心最新統計，國內「個人總貸款」平均金額至去(2024)年10月已來到436萬餘元，再創歷史新高，相較於疫情之初、2020年1月的327萬元，近5年期間增幅高達33％。

根據聯徵中心定義，「個人總貸款」包含全部貸款類型，例如個人房貸、個人信貸與個人車貸，全面反映出國人負債壓力的加重。

銀行業者解讀，新冠肺炎疫情衝擊，加上俄烏戰爭開打，以及地緣政治導致更為破碎供應鏈，國際通貨膨脹嚴重，反映負債壓力上升，在台灣，建材與人力成本進一步攀升，使得房價節節高升，房貸需求持續擴大。

外銀業者也坦承，疫情後繁榮股市，帶動投資借貸需求激增。綜合因素共同推動下，國內個人總貸款平均金額，去年10月上揚到433萬，創2012年有統計以來新高，等同近13年以來，國內借貸族平均背負的總貸款金額增幅接近一倍、達98％。根據統計，至去年10月，借貸族總人數為506萬人。

但央行控制市場浮濫資金，銀行資金緊俏，放款利率走揚，影響信貸30歲到50歲的主力信貸族群，能借到的平均金額走低，往央行不希望槓桿越開越大方向走。

聯徵中心最新統計，30歲到40歲、40歲到50歲的兩大主力信貸族群，去年10月的新增個人信貸平均金額水位下降，利率卻都在走揚，反映借貸族要付出越高的利率成本、卻借到越少的錢。

去年10月，新增的7.2萬信貸族群中，30歲到40歲增加2.5萬名，40歲到50歲增加2萬名，與過去兩年趨勢相同，兩大族群是年齡層中新增人數最多，10月兩大族群的新增信貸人數都較9月新增數增加。30歲到40歲略增逾400人，40歲到50歲略增近300人。

惟兩大族群的總新增個人信貸總金額，卻都較9月減少。30歲到40歲月減4％、總金額降至188.7億元，導致這族群每人新增平均信貸金額，也從9月的79.7萬元降至10月的75.2萬元。

40歲到50歲的族群，9月新增信貸總金額月減1.3％、降至201.3億元，促使該年齡層平均每人新增信貸金額，10月時候跌破百萬元、減至99.8萬元，寫去年1月以來最少。

但這兩大族群，新增個人信貸利率雙雙走揚，30歲到40歲族群去年10月新增個人信貸平均利率，10月增至6.577％、月增0.14個百分點。40歲到50歲的族群的新增信貸平均利率，月揚升0.01個百分點至6.098％。

銀行業者解讀，反映國內資金環境緊俏，授信條件審核趨嚴，銀行要推出更高利率活存或定存專案吸收存款，信貸利率走升，除非是特殊優質信貸人選，例如醫生、半導體產業等，借款利率不太受到影響。