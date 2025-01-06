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兆豐保險攜手將來銀行、中華電信 旅平險投保更便利

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
兆豐保險攜手將來銀行中華電信 讓旅平險投保更便利，兆豐保險／提供。
兆豐保險攜手將來銀行中華電信 讓旅平險投保更便利，兆豐保險／提供。

兆豐保險順應數位服務潮流，積極提升服務品質，攜手與將來銀行、中華電信（2412）合作試辦，透過三方資料串接，讓中華電信月租型用戶在申辦漫遊時就能將旅行資訊直接帶入，快速完成線上旅行平安保險投保，還能選擇透過電信帳單代收保費，輕鬆在出發前完成漫遊申請及保障規劃。

將來銀行與電信龍頭中華電信合作推出的「APP國際漫遊及網路投保海外旅平險」，提供中華電信月租型用戶一站式申辦服務，中華電信月租型用戶在申辦海外漫遊後，於取得用戶同意後，不須事先註冊成為將來銀行會員，也不必填寫繁複的投保資料，即可透過中華電信APP線上完成兆豐旅行平安保險投保。

此外，中華電信月租型用戶還能依自身需求，選擇電信帳單代收保費或是線上刷卡繳費，讓網路投保更加便利。

兆豐保險表示，出門旅遊出發前最怕碰到班機或行李延誤，旅程途中萬一因水土不服導致身體不適或是意外事故而需就醫治療，海外高額的醫療費用支出也是一筆為數不小的負擔，因此旅遊險的規劃建議可從海外突發疾病保險、傷害醫療保險、班機延誤及行李延誤不便險等4大面向進行檢視。

兆豐保險國外旅行綜合保險，只要保戶以乘客身分所搭乘之定期航班較預定出發時間延誤4小時以上，就能提出保險理賠申請；此外，針對行李延誤方面，被保險人於海外旅行期間內，其隨行託運行李延誤6小時以後仍未領得時，向航空業者開立行李延遲抵達6小時以上之證明，作為保險理賠所需文件，保險公司即可理賠。

兆豐保險表示，除了旅遊不便險外，還提供身故失能、傷害醫療及海外突發疾病保障，被保險人旅途中意外身故保險金最高可達1,000萬元；實支實付傷害醫療保險金理賠金額最高100萬元；重大燒燙傷保險最高可達500萬元；此外，若旅途中因突發疾病需緊急就醫，也可申請理賠。

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