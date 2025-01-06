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退休儲蓄理財已成全民運動 中經院提「二建議」穩經濟

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台灣2025年正式進入超高齡社會。聯合報系資料照
台灣2025年正式進入超高齡社會。聯合報系資料照

台灣2025年正式進入「超高齡社會（意即65歲以上老年人口占總人口數已經達20%，每5人中，就有1人是老年人口）」，如何做好退休儲蓄與理財規劃，已成全民運動。

中華經濟研究院第三研究所所長黃勢璋提醒，無論已退休族群、未退休族群，皆有相當高比例擔心退休面臨通膨、負利率或投資風險讓退休金變薄，已退休族群占31.6%、未退休族群擔心的比例更高，達48.4%。

為因應超高齡社會對於退休儲蓄的需求準備，黃勢璋並提出二點建議。一是推動 TISA 個人投資儲蓄帳戶與退休儲蓄自選平台；二是加強宣導及教育民眾，強化我國退休金理財規劃措施。

黃勢璋指出，除鼓勵民眾盡早培養投資理財及資產管理概念，他並建議推動「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA）制度，透過滿足一定條件的投資人得享有長期投資的租稅優惠，作為促進資本市場發展、保障退休生活的有效工具，不僅可減輕勞保老人年金制度的財務壓力，也能促進全民理財的風氣養成，為台灣經濟與社會發展奠定更穩固的基礎。

同時，黃勢璋還提到，針對勞工自行提撥的部分，建議可參考私校退撫新制、提高自願提撥比例，以鼓勵民眾重視理財規劃、強化退休生活財務保障，並建立具稅賦優惠的「退休儲蓄自選平台」，適度開放金融機構參與提供多元退休儲蓄商品，讓國人得以善用多元退休理財工具，提升退休金管理的效能與靈活性。

黃勢璋並提到，為滿足國人未來的退休生活與財務穩定，投資理財規劃已成為確保未來民眾生活質量的重要關鍵，唯有透過政府、國人和民間機構的共同努力，提升民眾投資理財的財商知識，加強實際參與退休金的投資理財規劃，才能有機會確保退休後的財務生活無虞。

此外，面對社會上的金融詐騙日益增多，黃勢璋建議政府可透過可信賴的媒體平台和社群網絡媒介，定期宣導並提供民眾正確投資理財觀念和實踐方法，藉由邀請專家進行講座，解答民眾的疑惑和提供專業建議。在民間機構方面，則可持續評估降低投資理財門檻，搭配行為財務學了解民眾投資決策，促進退休理財規劃，並藉由教育體系宣導基本的金融知識和投資技巧，或通過模擬投資遊戲和實例分析，讓民眾得以實際掌握理財技能，深入瞭解中長期投資理財的重要。

退休金

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