進入降息循環初期 鎖定低風險、高票面利率

2024年最後一次的FOMC會議於12月18日結束，聯邦資金利率下調1碼至4.25%~4.50%區間，這也是聯準會自2024年9月首次降息以來的2024年第三次降息，並符合市場預期，但聯邦利率點陣圖暗示2025年只會降息兩碼，低於市場預期，並對未來進一步降息時點持謹慎態度。觀察自2024年9月18日Fed降息以來，投等債相對公債抗跌。兆豐投信表示，在美國經濟表現穩定的背景之下，信用市場風險低，投等債具有利差優勢。

兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金（00957B），00957B追蹤指數信用評等A1~AAA級債券占比42.7%，BBB1~BBB3級債券占比57.1%，鎖定投資等級公司債，具有兼顧收益及低波動的優勢，可作為資產組合中穩健配置的好選擇。

投資級公司債具信用風險低、債息收益佳等優勢，在目前企業獲利維持強勁、沒有顯著經濟衰退的風險下，有助信用利差維持低檔。投資等級公司債（BBB-以上）的信用風險相對有限，除了可以持續享有較佳的債息收益以外，在未來持續降息的過程中，預期亦能創造出更好的總報酬表現。兆豐投信表示，降息循環初期，殖利率仍處於相對高位，投資等級公司債較公債享有更高的債息收益，並擁有一樣的安全性，降息期間同樣有價差的資本利得，可同時兼顧收益及避險需要。