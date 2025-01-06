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打造創新客戶互動模式 富邦產險數位理賠服務整合至LINE官方帳號

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦產險於「富邦FUBON」LINE官方帳號推出LINE CALL功能(富邦產險/提供)
富邦產險於「富邦FUBON」LINE官方帳號推出LINE CALL功能(富邦產險/提供)

為提供保戶更即時便捷的保險服務，富邦產險新推出將多元服務整合至「富邦FUBON」LINE官方帳號，讓客戶能從熟悉的LINE介面對接平台，處理車險和旅平險的理賠相關事務。此外，富邦產險也推出了LINE CALL功能，當客戶遇到緊急情況時，能即時透過LINE聯絡產險客服人員，獲得協助。

「富邦FUBON」LINE官方帳號為富邦金控旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券共同推出LINE企業官方帳號，提供客戶結合銀行、保險、證券的個人化一站式服務。透過LINE官方帳號與富邦產險會員專區緊密結合，客戶可以從單一LINE介面連結至富邦產險的保好康會員平台及旅遊小管家，在官方帳號的個人化服務中選擇理賠服務，進行車險及旅平險理賠通報。

富邦產險表示，這次推出LINE CALL及通知型訊息(PNP)服務，當客戶遇到如車禍或其他急需協助的緊急事故，便可直接從LINE官方帳號撥打至富邦產險客服中心，無須查找電話號碼。而LINE通知型訊息服務則大幅優化即時互動服務，客戶在保好康會員平台開通功能後，就可在LINE即時收到旅平卡辦卡、旅平險投保、延長或縮短保期等重要通知。未來富邦產險更將擴增訊息服務範疇，納入理賠受理、應備文件提醒及賠付等相關通知，確保客戶能即時了解最新理賠進度。

除了「富邦FUBON」的多元服務外，富邦產險也以全新型態「E指保」服務，提供客戶更便捷的理賠體驗。富邦產險說明，保戶於網路申請汽機車保險網路理賠時，登入富邦產險保好康保戶會員平台，若事故通報人即為車主，只需於線上完成行動身分識別(MID)驗證，即可完成申請，無需臨櫃辦理紙本理賠申請書，降低理賠申請時間，更能有效核實簽署者身分，嚴謹且具便利性。

富邦產險透過與LINE官方帳號的深度整合，以及全新型態的數位服務，為客戶打造無縫數位服務體驗，期望實現「客戶在哪裡，服務就在哪裡」的理念，使每位客戶都能感受到富邦產險的專業與關懷。

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