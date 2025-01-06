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外國虛擬資產 ETF 交易正式開跑 兆豐證券搶先上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著國際投資市場對外國虛擬資產ETF的關注度不斷攀升，兆豐證券宣布於2024年12月30日起正式推出外國虛擬資產ETF交易服務。專業投資人可透過複委託平台投資外國虛擬資產 ETF，惟需符合以下條件：具備期貨或選擇權交易經驗或具備信用交易資格，並經評估確認具備虛擬資產及相關商品的投資專業知識。此外，為確保投資人對虛擬貨幣市場的波動性和潛在風險有充分了解，首次購買前，請專業投資人至鄰近據點分公司詳洽所屬營業員，並簽署《虛擬資產ETF風險預告書》。

兆豐證券表示，目前提供於美國掛牌交易的外國虛擬資產ETF，共計52檔，為投資人提供多元化的選擇，以滿足不同投資需求。

近年來，外國虛擬資產ETF在國際市場快速發展，不僅掛牌數量持續激增，交易量也屢創新高。為滿足投資人對多元商品的需求，同時因應外國虛擬資產ETF高波動性的投資風險，金管會於2024年9月底宣布，開放專業投資人可透過複委託方式投資外國虛擬資產ETF。兆豐證券響應政策，迅速完成後台系統與制度的完善建置，確保投資人能安全、便捷地參與國際投資新趨勢。

除了外國虛擬資產ETF的創新布局，針對當前各國央行紛紛進入降息階段，兆豐證券同步宣布近期將大幅擴大其海外債電子下單平台「兆好Bond」的可投資標的數量，由原先的100檔增至超過400檔，全部為A級以上評等美元優質債券，一般投資人皆可參與，此項升級旨在讓投資人更方便、即時地參與債券市場投資，有效分散風險並拓展收益來源。此外，平台精選20檔優質小額債投資標的，只要1,000美元就可參與申購，降低門檻，讓更多投資人得以靈活配置資產。

兆豐證券強調，未來將持續優化交易平台，提供更多元、便利且低門檻的服務，不論是外國虛擬資產ETF或是美元優質債券，兆豐證券將協助投資人掌握市場脈動，開創前瞻性的投資機會，進一步鞏固海外投資品牌的領導地位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 兆豐

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