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元大銀行迎新春送限量招財小物 祝客戶小龍年如意

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行準備開運物品「小龍如意發財水」（圖左） 、「聚寶盆」（圖中），祝福客戶新的一年財源廣進。凡符合「點點樂」專案資格者，可獲得「小龍如意撲滿」一個（圖右），顏色隨機無法指定，數量有限，送完為止。（元大銀行/提供）
元大銀行準備開運物品「小龍如意發財水」（圖左） 、「聚寶盆」（圖中），祝福客戶新的一年財源廣進。凡符合「點點樂」專案資格者，可獲得「小龍如意撲滿」一個（圖右），顏色隨機無法指定，數量有限，送完為止。（元大銀行/提供）

小龍舞動迎新年！元大銀行讓客戶在新的一年增添財運與好運，特別推出兩款新春開運小物，包含限量16萬份的「小龍如意發財水」，以及1萬3千份的「聚寶盆」。自2025年1月6日起，客戶可至元大銀行全臺各分行（共149家分行，含金門分行）領取限量發財水或聚寶盆一份，數量有限送完為止。

元大銀行表示，蛇亦被稱為「小龍」，代表了智慧與靈巧，「小龍如意發財水」的紅色瓶蓋上印有一個「發」字，希望在智慧與靈巧外，讓客戶事事如意一路發，而精心設計的「聚寶盆」上有18個小元寶，寓意著聚集財富、招財聚寶，每年的招財小物都深受客戶喜愛，送禮自用兩相宜。另元大銀行自2020年起推出的生肖系列撲滿，每年推出即引起客戶的收藏熱潮，小龍年的「小龍如意撲滿」圓圓大眼造型極為可愛，即日起至2025年3月31日止，不論新客戶或既有客戶參加「點點樂」專案，完成專案任務即可獲得限量小龍如意撲滿一個，（顏色隨機無法指定，數量有限，送完為止），歡迎客戶蒞臨分行洽詢專案內容。

元大銀行為元大金控集團主要獲利引擎之一，於2025年將從完善人才培育制度，打造優秀理財團隊、AI風險控管，保障客戶權益、申購流程優化，提升客戶體驗服務、客群深耕經營，提高客戶黏著度等方向，強化財富管理業務，提供客戶更優質完善的理財服務，此外，元大銀行於2024年開辦的「財管2.0」高資產客戶財富管理業務，亦以專家諮詢團隊的專業服務及專屬理財商品等，滿足高資產客戶資產配置、企業發展、家族傳承、世代接班等多重需求，元大銀行將持續擴展「財管2.0」高資產客戶財富管理業務。

在財富管理業務上，元大銀行不斷開發更多元、創新、便利且有溫度的金融服務，為客戶創造穩健理財的幸福價值，在永續發展上，淨零排放是全球共同的目標，元大銀行透過各項減碳行動與綠色金融服務，降低自身營運的碳排放量，更是全台首家金融營業據點百分之百使用綠電的業者，積極為後代推動更好的未來。

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