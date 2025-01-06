金管會攜加拿大多倫多中心 合辦印太地區金融犯罪訓練課

為加強國際金融監理合作，金融監督管理委員會（下稱金管會）於2024年12月16日至20日，與加拿大金融人才培訓機構「多倫多中心」（Toronto Centre）合作，共同舉辦以「打擊金融犯罪」為主題的專業訓練課程，透過雙方共同辦理課程活動，深化金管會與國際監理機構及培訓機構間友好合作關係，並展現對打擊金融犯罪的重視，金管會係首次與多倫多中心共同主辦訓練課程。

金管會表示，打擊金融犯罪為近期重要政策，因應科技發展日新月異，不法分子近來多利用新興科技達成犯罪目的，金管會不僅透過此一訓練課程加深與各國之連結，亦強化金融監理機關對防制洗錢及詐騙犯罪等議題之監理能力，為金管會與各國監理機關之共同合作奠定基礎，提升我國防制金融犯罪之國際能見度，並深化國際監理交流及合作。

加拿大多倫多中心為國際著名金融監理訓練單位，致力於提高監理機關及其所轄金融機構知識與技能，加強金融穩定及對金融危機之預防與應變能力，其與加拿大金融機構監理總署（OSFI）、新加坡金融管理局（MAS）等國際間具領導地位之金融監理主管機關、巴賽爾銀行監理委員會（BCBS）及國際保險監理官協會（IAIS）等國際組織均有長期合作關係。

本次課程期間共有來自包含菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、越南、蒙古、柬埔寨、馬爾地夫、尼泊爾、寮國及我國等印太地區國家，涵蓋中央銀行、證券、保險、銀行及中央存款保險公司等19個金融監理機關（構）學員齊聚一堂，連同我國金融監理機關人員共計35名學員參與。案關課程主題內容包括金融犯罪及相關風險對金融業之影響、網路犯罪、詐欺犯罪、白領犯罪、洗錢防制及打擊資恐等案例分享與討論、金融犯罪對普惠金融、性別平等及氣候變遷之影響以及跨境合作等議題，除廣泛介紹主要金融犯罪常見類型，並透過個案討論鼓勵印太地區各國學員分享其監理經驗，協助辨識及分析問題以尋求解決方案，有助學員瞭解印太地區國家目前監理方式及因應作為，共同探討打擊金融犯罪之對策。