搶頭香 將來銀行攜手中華電信合作國際漫遊及旅平險二合一今日上路

將來銀行今日宣布，已獲主管機關核准與電信龍頭中華電信合推「APP國際漫遊及網路投保海外旅平險」一站式申辦服務，為主管機關推出金融業申請業務試辦作業要點後，國內電信業與兼營保代業務銀行合作「申辦漫遊、一站式投保」首案，最快3分鐘內即可完成投保。

旅平險則由兆豐金旗下兆豐產險提供。試辦期間內，將來銀行將進行與中華電信、兆豐產險間的資料串接，內容包含網路投保旅平險、保費電信帳單代收、信用卡繳款及三方客戶服務等範疇，對此將來銀行進而指出，未來不排除擴大到其他險種試辦，或與中華電信的其他業務合作，以提供更多元的創新金融服務，落實純網銀「不受空間與時間限制」的普惠金融特質。

據主管機關統計，2024年前10月保險業網路投保案件近700萬件，當中保險代理人、保險經紀人合計佔比甚少，顯示保險代理網路投保業務仍有巨大成長空間。

將來銀行說明，在三方合作之下，在客戶同意的前提下，透過申辦國際漫遊的個人資料與旅平險資訊的傳遞，逾千萬名中華電信手機門號用戶申辦出國數據漫遊時，不僅可免除需先註冊為將來銀行保險會員的步驟，申辦漫遊的旅行資訊更可直接在投保過程中直接帶入，有效省去填寫投保資料的時間，3分鐘內即可線上取得充分保障，讓旅客即便出發前一個小時才想起未投保旅平險，也可在出遊前快速完成。

對此中華電信和將來銀行都提出優惠放送，凡中華電信月租型客戶透過中華電信APP或網頁，申辦完國際漫遊後透過專屬連結完成網路投保將來銀行銷售的海外旅平險，即享中華電信加碼50點Hami Point回饋、若保費滿500元享100點Hami Point、保費滿1000元享150點Hami Point。