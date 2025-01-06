街口支付支援 Apple 服務付款！免國外交易手續費

街口支付（JKOPay）6日宣布正式成為台灣Apple服務的電子支付合作夥伴，即日起可使用街口支付購買Apple各項服務與內容費用，涵蓋App Store購買內容、Apple Music、iCloud+、Apple Arcade、Apple TV+、Apple Podcasts及Apple One等，支援信用卡、銀行帳戶、街利存帳戶、街口帳戶等多種綁定付款方式，提供台灣民眾更方便、實惠的數位支付體驗。

台灣民眾透過街口支付購買Apple各項服務與內容費用，不必支付1.5%海外交易手續費，綁定特定信用卡或支付工具也可享有相關的回饋。沒有信用卡的民眾也可利用綁定帳戶獲得回饋，享受Apple數位服務。

民眾將街口App更新至最新版本後，即可於Apple裝置「設定」中的Apple ID新增「街口支付」為付款方式，後續在iPhone、iPad及Mac即可使用街口支付購買Apple各項服務與內容費用，並可隨時於任何裝置上新增、更新或移除付款方式，或調整各項付款方式的優先順序。此外，街口用戶皆需經過實名身分驗證、綁定付款工具也須驗證為本人所有，街口支付於資料傳輸過程中也採用非對稱加密技術，不會與Apple分享任何付款工具資訊，相較信用卡可更進一步降低遭盜刷風險，強化用戶個人與交易資料之安全性。

街口電子支付總經理范庭甄表示，街口用戶使用Apple裝置比率超過半數，未來街口支付將持續拓展多元合作、擴大使用場域，為廣大用戶打造全方位數位金融生活圈，提供更流暢無縫的電支服務體驗。

目前街口支付擁有超過650萬實名驗證用戶，自2019年起積極發展跨境金流服務，包括開通日本跨境支付服務，提供台灣民眾於日本當地數百萬間商家使用街口支付App付款，也與蝦皮購物、愛奇藝、ZALORA、CHARLES & KEITH、LINE WEBTOON等多家跨境電商、數位服務業者展開合作，持續拓展多元無國界的使用場域，提供台灣民眾更安全、無斷點的境外商品購買體驗與數位支付服務。