快訊

大學學測18日起登場 今起開放查詢試場

矽光子成顯學 輝達、台積電兩巨頭將攜手改寫歷史

金球獎／史上頭一回！日本「幕府將軍」包辦視帝后

群益金鼎證券、群益保經觀賞《交換禮物》 倡導「健康即財富」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券執行副總裁張學菏（右五）、執行副總裁陳威廷（左二）、資深副總裁鄭育玲（右四）、資深副總裁朱德仁（右三）、業務副總裁陳芝嫻（右二）出席，與寬魚國際董事長邱瓈寬（左五）、電影主角曾寶儀（左四）感動會面。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券執行副總裁張學菏（右五）、執行副總裁陳威廷（左二）、資深副總裁鄭育玲（右四）、資深副總裁朱德仁（右三）、業務副總裁陳芝嫻（右二）出席，與寬魚國際董事長邱瓈寬（左五）、電影主角曾寶儀（左四）感動會面。(群益金鼎證券/提供)

2024歲末年終之際，群益金鼎證券（6005）特別邀請客戶與員工一同觀賞由寬魚國際出品的溫馨電影《交換禮物》，此次贊助《交換禮物》這部電影，不僅僅是因為其與群益「健康即財富」的理念不謀而合，更是希望以實際行動支持國內文化創意活動及產業發展。該片記錄了主角勇士們在罹癌後，如何以正向樂觀的態度，將這份生命的「大禮」轉化為探索人生、擁抱幸福的契機。希望藉此機會，讓大家了解健康保障的重要性。群益金鼎證券與群益保經倡導「健康即財富」的理念，進一步協助客戶實現財富與健康管理，邁向更加幸福安穩的未來。

《交換禮物》首映會當天，群益金鼎證券更是以實際行動支持，執行副總裁張學菏、執行副總裁陳威廷、資深副總裁鄭育玲、資深副總裁朱德仁、業務副總裁陳芝嫻皆連袂出席，與寬魚國際（6101）董事長邱瓈寬、電影主角曾寶儀感動會面，現場氣氛溫馨感人，透過電影的播映，期望將「健康即財富」的觀念傳遞給更多人，並鼓勵大眾以積極正向的態度面對人生中的各種挑戰。

群益金鼎證券執行副總裁張學菏表示：「群益深信『健康即財富』，我們期許自己不僅是客戶的財富管理者，更是健康的陪伴者。《交換禮物》這部電影與群益的理念不謀而合，片中主角積極面對人生挑戰，並從中發現生命的美好，這樣的精神值得我們每一個人學習。我們希望透過這部電影，啟發更多人珍視健康、擁抱愛，活出精彩富足的人生。同時，我們也希望藉此機會，讓大家了解健康保障的重要性。群益金鼎證券能夠在此基礎上，進一步為客戶的財富規劃保駕護航。」

群益金鼎證券長期投入社會公益，並將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展，透過贊助《交換禮物》這部電影，鼓勵大眾以積極正向的態度面對人生中的各種挑戰。群益金鼎證券將「健康即財富」的理念融入企業 DNA，因為擁有健康的身體和心靈，才能真正享受財富帶來的幸福。並透過多元的 ESG (環境、社會、公司治理) 行動，推動社會邁向永續共好。

人生難免會遇到一些不可預期的風險，需要預先做好準備，才能更從容應對這些挑戰。群益保經就像人生旅途中的安全守護員，透過專業的保險規劃，例如醫療險、失能險等等，幫忙建立起一道防護網。萬一真的遇到疾病或意外，這些保障可以幫助減輕醫療費用的負擔，提供生活上的經濟支持、可以更安心地接受治療，也讓家庭的經濟狀況不至於受到太大的影響。群益保經以客戶的需求為出發點，提供客製化的建議，為每個人量身打造一個財務安全防護罩，在追求財富的路上，走得更踏實、更安心。

延伸閱讀

金球獎／黛咪摩爾「懼裂」奪影后！出道45年毀容首奪獎

群益投顧：Fed 轉向通膨 債市策略先鎖定高債息後享資本利得

高清自拍姊不怕！43歲范冰冰「再懶也喜歡自己來」 轉戰美妝圈風生水起

最牛一輪／華星光看俏 群益44按讚

相關新聞

土銀董座看房貸逾放：重要觀察點3、4年後新青安寬限期屆滿

對於未來房市的價量，土銀董事長何英明今日在預算審查答覆立委提問時指出，目前來看，房市價格應是「價穩量縮」；至於逾放，何英...

兆豐證券積極落實盡職治理 連四年獲評前段班

臺灣證券交易所近日公布「113年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，兆豐證券長期高度重視盡職治理及責任投資，今年再度獲...

打造創新客戶互動模式 富邦產險數位理賠服務整合至LINE官方帳號

為提供保戶更即時便捷的保險服務，富邦產險新推出將多元服務整合至「富邦FUBON」LINE官方帳號，讓客戶能從熟悉的LIN...

元大銀行迎新春送限量招財小物 祝客戶小龍年如意

小龍舞動迎新年！元大銀行讓客戶在新的一年增添財運與好運，特別推出兩款新春開運小物，包含限量16萬份的「小龍如意發財水」，...

金管會攜加拿大多倫多中心 合辦印太地區金融犯罪訓練課

為加強國際金融監理合作，金融監督管理委員會（下稱金管會）於2024年12月16日至20日，與加拿大金融人才培訓機構「多倫...

搶頭香 將來銀行攜手中華電信合作國際漫遊及旅平險二合一今日上路

將來銀行今日宣布，已獲主管機關核准與電信龍頭中華電信合推「APP國際漫遊及網路投保海外旅平險」一站式申辦服務，為主管機關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。