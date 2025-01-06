群益金鼎證券、群益保經觀賞《交換禮物》 倡導「健康即財富」

2024歲末年終之際，群益金鼎證券（6005）特別邀請客戶與員工一同觀賞由寬魚國際出品的溫馨電影《交換禮物》，此次贊助《交換禮物》這部電影，不僅僅是因為其與群益「健康即財富」的理念不謀而合，更是希望以實際行動支持國內文化創意活動及產業發展。該片記錄了主角勇士們在罹癌後，如何以正向樂觀的態度，將這份生命的「大禮」轉化為探索人生、擁抱幸福的契機。希望藉此機會，讓大家了解健康保障的重要性。群益金鼎證券與群益保經倡導「健康即財富」的理念，進一步協助客戶實現財富與健康管理，邁向更加幸福安穩的未來。

《交換禮物》首映會當天，群益金鼎證券更是以實際行動支持，執行副總裁張學菏、執行副總裁陳威廷、資深副總裁鄭育玲、資深副總裁朱德仁、業務副總裁陳芝嫻皆連袂出席，與寬魚國際（6101）董事長邱瓈寬、電影主角曾寶儀感動會面，現場氣氛溫馨感人，透過電影的播映，期望將「健康即財富」的觀念傳遞給更多人，並鼓勵大眾以積極正向的態度面對人生中的各種挑戰。

群益金鼎證券執行副總裁張學菏表示：「群益深信『健康即財富』，我們期許自己不僅是客戶的財富管理者，更是健康的陪伴者。《交換禮物》這部電影與群益的理念不謀而合，片中主角積極面對人生挑戰，並從中發現生命的美好，這樣的精神值得我們每一個人學習。我們希望透過這部電影，啟發更多人珍視健康、擁抱愛，活出精彩富足的人生。同時，我們也希望藉此機會，讓大家了解健康保障的重要性。群益金鼎證券能夠在此基礎上，進一步為客戶的財富規劃保駕護航。」

群益金鼎證券長期投入社會公益，並將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展，透過贊助《交換禮物》這部電影，鼓勵大眾以積極正向的態度面對人生中的各種挑戰。群益金鼎證券將「健康即財富」的理念融入企業 DNA，因為擁有健康的身體和心靈，才能真正享受財富帶來的幸福。並透過多元的 ESG (環境、社會、公司治理) 行動，推動社會邁向永續共好。

人生難免會遇到一些不可預期的風險，需要預先做好準備，才能更從容應對這些挑戰。群益保經就像人生旅途中的安全守護員，透過專業的保險規劃，例如醫療險、失能險等等，幫忙建立起一道防護網。萬一真的遇到疾病或意外，這些保障可以幫助減輕醫療費用的負擔，提供生活上的經濟支持、可以更安心地接受治療，也讓家庭的經濟狀況不至於受到太大的影響。群益保經以客戶的需求為出發點，提供客製化的建議，為每個人量身打造一個財務安全防護罩，在追求財富的路上，走得更踏實、更安心。