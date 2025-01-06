土銀董座看房貸逾放：重要觀察點3、4年後新青安寬限期屆滿

對於未來房市的價量，土銀董事長何英明今日在預算審查答覆立委提問時指出，目前來看，房市價格應是「價穩量縮」；至於逾放，何英明則指出，土銀目前逾放比為0.08%，為八大行庫最低，重要觀察點將會在3至4年後的新青安寬限期到期時，貸款戶能否還本。

何英明說明，雖然成交量已下降，但建商的營建成本造價仍上升，然而在此氛圍下，建商很難因此調高銷售價格，轉而讓消費者吸收，因此買賣雙方會互相拉鉅，估計這種情況會持續1年時間，讓建商與消費者在價格上漸漸達成共識。

由於房市開始萎縮，立委羅明才等人關注土銀逾放變化情況，對此何英明回應，目前土銀的逾放比為0.08%，為八大行庫最低，但較令人擔心之處在於，五年之後青安逾放會否增加，這要再觀察。青安已作10年，新青安要未來三、四年發酵之後才能確定。土銀目前只要是政策貸款，都不會縮銀根，因此新青安及首購都在作，至於管制的部分，成數及利率都分別會下降、上升，以讓真正有購屋需求的資金不被排擠。

何英明答覆立委王世堅質詢時也指出，對於已滿18年仍未動工的建商，土銀在112月已收回266億貸款，他也特別指出，央行管制之前，以及都更危老的土融案，是排除在央行要求已滿18個月未動工就要收回貸款的範圍，其他列管的土融金額為1173億，現在已減為900多億，已收回260億；何英明也進而指出，除了收回260多億的貸款之外，去年土銀也已少作300億建商的土建融貸款，而是移轉到新青安等政策貸款來承作。

立委郭國文也要求，土銀目前閒置資產高達5000多坪，占其不動產比重15%，因此要求其加強處分，今年土地活化收入要求增至300億。