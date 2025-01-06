快訊

大學學測18日起登場 今起開放查詢試場

矽光子成顯學 輝達、台積電兩巨頭將攜手改寫歷史

金球獎／史上頭一回！日本「幕府將軍」包辦視帝后

聽新聞
0:00 / 0:00

土銀董座看房貸逾放：重要觀察點3、4年後新青安寬限期屆滿

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
土地銀行董事長何英明指出，目前土銀的逾放比為0.08%是全體行庫最低，對房貸逾放的重要觀察點將在3、4年後的新青安寬限期屆滿，貸款戶能否如期還本。本報資料照片
土地銀行董事長何英明指出，目前土銀的逾放比為0.08%是全體行庫最低，對房貸逾放的重要觀察點將在3、4年後的新青安寬限期屆滿，貸款戶能否如期還本。本報資料照片

對於未來房市的價量，土銀董事長何英明今日在預算審查答覆立委提問時指出，目前來看，房市價格應是「價穩量縮」；至於逾放，何英明則指出，土銀目前逾放比為0.08%，為八大行庫最低，重要觀察點將會在3至4年後的新青安寬限期到期時，貸款戶能否還本。

何英明說明，雖然成交量已下降，但建商的營建成本造價仍上升，然而在此氛圍下，建商很難因此調高銷售價格，轉而讓消費者吸收，因此買賣雙方會互相拉鉅，估計這種情況會持續1年時間，讓建商與消費者在價格上漸漸達成共識。

由於房市開始萎縮，立委羅明才等人關注土銀逾放變化情況，對此何英明回應，目前土銀的逾放比為0.08%，為八大行庫最低，但較令人擔心之處在於，五年之後青安逾放會否增加，這要再觀察。青安已作10年，新青安要未來三、四年發酵之後才能確定。土銀目前只要是政策貸款，都不會縮銀根，因此新青安及首購都在作，至於管制的部分，成數及利率都分別會下降、上升，以讓真正有購屋需求的資金不被排擠。

何英明答覆立委王世堅質詢時也指出，對於已滿18年仍未動工的建商，土銀在112月已收回266億貸款，他也特別指出，央行管制之前，以及都更危老的土融案，是排除在央行要求已滿18個月未動工就要收回貸款的範圍，其他列管的土融金額為1173億，現在已減為900多億，已收回260億；何英明也進而指出，除了收回260多億的貸款之外，去年土銀也已少作300億建商的土建融貸款，而是移轉到新青安等政策貸款來承作。

立委郭國文也要求，土銀目前閒置資產高達5000多坪，占其不動產比重15%，因此要求其加強處分，今年土地活化收入要求增至300億。

新青安房貸

延伸閱讀

昨天賴瑞隆今天邱議瑩 全瞄準林岱樺選區拜年搶票

屏東縣府房貸補貼照顧真有需求者 房價不得逾1250萬

房貸塞車 估明年下半年緩解

央行打炒房打出逾放？投資客無法脫手使銀行逾放增加

相關新聞

土銀董座看房貸逾放：重要觀察點3、4年後新青安寬限期屆滿

對於未來房市的價量，土銀董事長何英明今日在預算審查答覆立委提問時指出，目前來看，房市價格應是「價穩量縮」；至於逾放，何英...

兆豐證券積極落實盡職治理 連四年獲評前段班

臺灣證券交易所近日公布「113年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，兆豐證券長期高度重視盡職治理及責任投資，今年再度獲...

打造創新客戶互動模式 富邦產險數位理賠服務整合至LINE官方帳號

為提供保戶更即時便捷的保險服務，富邦產險新推出將多元服務整合至「富邦FUBON」LINE官方帳號，讓客戶能從熟悉的LIN...

元大銀行迎新春送限量招財小物 祝客戶小龍年如意

小龍舞動迎新年！元大銀行讓客戶在新的一年增添財運與好運，特別推出兩款新春開運小物，包含限量16萬份的「小龍如意發財水」，...

金管會攜加拿大多倫多中心 合辦印太地區金融犯罪訓練課

為加強國際金融監理合作，金融監督管理委員會（下稱金管會）於2024年12月16日至20日，與加拿大金融人才培訓機構「多倫...

搶頭香 將來銀行攜手中華電信合作國際漫遊及旅平險二合一今日上路

將來銀行今日宣布，已獲主管機關核准與電信龍頭中華電信合推「APP國際漫遊及網路投保海外旅平險」一站式申辦服務，為主管機關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。