元大銀行 今日起發送超過17萬份新春開運小物

元大銀行今日宣布，為讓客戶在新的一年增添財運與好運，特別推出二款新春開運小物，包含限量16萬份的「小龍如意發財水」，以及1萬3千份的「聚寶盆」，將從今天起在元大銀行的149家分行全面發送，客戶可至分行領取限量發財水或聚寶盆一份，送完為止。

此外元大銀行位置正客戶的開運小禮還包括了「小龍如意撲滿」。元大銀行自2020年起推出的生肖系列撲滿，每年推出即引起客戶的收藏熱潮，今年小龍年的「小龍如意撲滿」圓圓大眼造型極為可愛，即日起至2025年3月31日止，不論新客戶或既有客戶參加「點點樂」專案，完成專案任務即可獲得限量「小龍如意撲滿」一個。

元大銀行表示，蛇亦被稱為「小龍」，代表了智慧與靈巧，「小龍如意發財水」的紅色瓶蓋上印有一個「發」字，希望在智慧與靈巧外，讓客戶事事如意一路發，而精心設計的「聚寶盆」上有18個小元寶，寓意著聚集財富、招財聚寶，每年的招財小物都深受客戶喜愛，送禮自用兩相宜。