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將來銀行主打「外匯3好」搶市 外匯開業挑戰市場最低價

聯合報／ 記者陳威任／即時報導
將來銀行外匯正式開業，主打「利率好、匯價好、手續費超低」三好方案。圖／將來銀行提供
將來銀行外匯正式開業，主打「利率好、匯價好、手續費超低」三好方案。圖／將來銀行提供

首家提供複數種外幣服務的純網銀現身！純網銀將來銀行 (NEXT BANK)即日起推出外匯服務，是首家提供美元、日圓、歐元三種主要外幣的純網銀，主打「利率好、匯價好、手續費超低」3好方案，除了打破地區及營業時間限制外，更以匯價硬是比同業低、匯入手續費0元及匯出最低3美元等優惠方案作為號召，提供民眾外匯使用上的不同選擇。

近期國際美元走強，將來銀行正式推出「美元定存10％優利」及「美元活存4.2%金額無上限」，不分新舊戶均可享有。

其中美元活存4.2%相較於市場上活存利率多介於0.8~0.95％，相差達4倍以上，以活存1萬美元為例，每月利息就相差28美元以上，換成台幣足以每月購買IMAX兩張電影票或是進餐廳點2~3份主餐，輕鬆將利差轉為日常享受，領息金額簡直無敵手；美元定存6個月期以上牌告利率是現今市場上首度突破3％的超優利，堪稱市場上最殺。

資金規劃最重要的就是便利快速，將來銀行提供流程更優化的全線上結匯、活定存、境內境外匯款、外幣收款及外幣間兌換服務。其中結匯服務夜間、假日均不打烊，打破傳統銀行分行有營業時間及假日不承作的限制。

將來銀行更強調「匯價好」，因可將沒有實體分行而節省下的營運成本回饋給客戶，美元匯率牌告極具競爭力，以硬是比同業低的匯率價格，助國人將購買美元的成本降到最小。

此外，將來銀行在手續費給出超殺的「全球匯入手續費0元、匯出手續費最低3美元」，挑戰市場最低價，還能最快原幣當日到匯，無論是要抓準市場波動搶賺機會財，或是匯款留學遊子、境外投資、或是海外打工度假的提前準備等等實質需求，將來銀行通通都幫你準備好。

尚未成為將來銀行用戶的民眾，更能將超優利存款回饋升級為「雙10」！即日起到3月底止，凡開立將來銀行台幣、外幣帳戶成功並完成裝置綁定，可享5萬台幣活存、1千美元定存各10％超優利回饋，更多詳情，請見將來銀行官網資訊。

將來銀行外匯服務概況。圖/將來銀行提供
將來銀行外匯服務概況。圖/將來銀行提供

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