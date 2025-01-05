澳幣定存夯 銀行祭10.5%高利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

2025年到來，不少民眾開始規劃年終及紅包的投資方法，不少人會選擇外幣定存，除了美元，最受矚目的正是澳幣，因澳洲利率仍維持相對高點，因此包含永豐銀行、台北富邦銀行、滙豐銀行、彰化銀行、星展銀行、第一銀行等都推出2025年定存方案，年利率上看10.5％。

永豐銀行即日起至1月23日推出換匯優利定存專案，線上或臨櫃換匯同時立即存好高利外幣定存，可享澳幣7天期年利率10.5％的優惠，1個月期年利率則有5%，最低申購金額100澳幣起。

北富銀2025年推出外幣優利定存活動，即日起至1月24日止，針對個人戶透過Fubon+，並以新台幣換匯辦理定存，可享澳幣14天期年利率7%、1個月期年利率3.8%、3個月期年利率3.6%、6個期年利率3.4%優惠，起存額為澳幣1,000元以上。

滙豐銀即日起至3月31日止，針對卓越理財客戶及運籌理財One能戶推出優利定存，單筆最低承作金額達澳幣3萬元，即可享3個月期年利率5%優惠，每一客戶最高承作限額為澳幣100萬元。另外，在3月31日之前，客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率7%優惠。

星展銀即日起至2月4日止，推出澳幣定存優惠，星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶以新資金承作定存，即可享1個月期年利率3.9%、3個月期年利率3.75%優惠，首筆最低承作金額為澳幣3萬元。

彰銀（2801）澳幣定存利率優惠活動到2月18日止，針對該行國內分行客戶、OBU客戶，透過臨櫃、網銀申請，並以新資金承作定存，即可享3個月期年利率3.6%、6個月期年利率3.4%、1年期年利率3.2%優惠，單筆澳幣起存額為1,000元以上。

一銀即日起至2月5日止，不限新、舊資金，只要透過網路銀行承作外幣定存，符合方案條件，即可享有數位交易利率加碼優惠。以澳幣為例， 可享6個月期年利率3.1%、12個月期年利率3.2%，單筆起存額為5,000元澳幣。

定存 永豐銀行

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