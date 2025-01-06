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銀行祭高利 向科技大廠調存款

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

年關將至，銀行業者因為許多企業提領現金要發年終獎金而鬧錢荒，其中高科技背景的企業集團的大額存款更成為銀行調撥資金的目標，近來三個月期以內的台幣存款最高已喊到年率百分之一點八，已超過很多銀行一年期定存約百分之一點七的水準。

這些被銀行鎖定爭取大額存款的科技業以「護國神山」台積電為首，除了台積電，據指出，包括中華郵政、大型壽險、投信業者也成為銀行爭取大額存款的對象，有些大額存款三個月期的利率已達百分之一點六，快追上一年期的牌告定存利率水準，甚至傳出兩個月期的大額存款利率已喊到年率百分之一點八計息，令市場咋舌。

行庫主管說，不少手上現金滿滿的企業，在銀行需錢孔急之下，甚至其放款利率還低於存款利率。這位主管指出，過去建商也是銀行調撥存款的大戶，但在央行採取房市管制政策之後，建商在銀行業者的存款水位也「瘦」了不少，使得科技大廠成為銀行調度存款救急的主力對象。

由於銀行的年關資金壓力山大，金融圈人士說，已有銀行對分行下達「限撥令」，亦即各分行每星期的房貸撥貸都有配額上限。此外，近來也有多家銀行相繼推出台幣優利活存，除了趁機吸收新客戶，也和年關資金吃緊有關。

金融圈人士也說，近來台幣匯率已快貶破卅三兌一美元關卡，不少科技大廠近來也大舉換匯，將不少美元部位換成台幣，正好國銀也有存款荒，此舉可說「兩全其美」。

而除了台幣存款之外，業者指出，許多科技大廠去年大賺，持有不少美元，其中不少以「美元優利存款」形式放在國內銀行，因為短期仍有生產原料、設備等採購需求，因此不會換成台幣，加上美元優存比台幣的利息高得多，科技大廠堅持以美元形式存款，銀行的資金成本就會比起用台幣存入高得多。

以台灣銀行為例，台銀的美元三個月期牌告利率為百分之二點五五，台幣一至三個月內的定存利率為百分之一點二二五，美元利率比台幣多出一倍，加上優利加碼的幅度，銀行對吸收美元存款所要付出代價，將比吸收台幣存款來得大。

主管 台幣 台積電

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