房貸資金荒 銀行縮銀根

面對房貸利率攀升和政府不動產管制政策的變數，金融圈人士透露，不少銀行已陸續對建商的預售屋整批性分戶房貸下達兩項新指令，首先是建案完成（房貸撥款）前半年才可對保，其次為房貸利率要以撥款時的利率為準，亦即若市場利率屆時走高，銀行有權保留調高利率的空間。

據了解，半年前開始對保是底限，一家銀行高層指出，最理想的是交屋前三個月對保，也就是等建商取得使用執照、且完成設定後再讓房貸戶和銀行對保，變數會相對較低，但多數銀行的做法是以交屋前半年為期限。在銀行這套新內規上路後，不會再出現過去一年多來常見交屋一年前就可對保的做法。

銀行警覺整批性分戶房貸的對保時間不能太早，據指出，另一個重要原因在於年關將至的「集中交屋潮」，使得銀行在ＬＣＲ（流動性風險管理）、銀行法第七十二條之二的不動產放款不能超過存款總量百分之卅的限制等壓力下，撥款時得不斷計算是否超限。此外，銀行也擔心對保時間若太早，到時候額度不足以撥款，尤其若對保後未撥款，恐引發客訴爭議。

至於整批性分戶房貸利率水準，銀行主管說，通常整批性分戶房貸的利率是由建商為上百、甚至數百件房貸向銀行爭取，這種集體議價的結果，加上若房貸戶有一定的財資力，房貸利率通常都是最好的。

不過，大型行庫主管指出，目前各銀行面對銀行法第七十二條之二的水位都非常「吃緊」，先前全力爭搶分戶房貸的時代已成往事，銀行已沒有殺價競爭房貸業務的誘因，現在已看不到央行升息之後的「地板價」百分之二點一八五，若是銀行最近開始對保的整批性分戶房貸，除非是新青安貸款戶，否則利率大多訂在百分之二點四以上。

此外，如果貸款戶非首購族，也就是所謂的「二房族」，利率還更高，恐怕已接近百分之三的水準，且銀行未來也會在對保時載明，若撥款時的市場利率更高，銀行還會進一步上調分戶房貸的利率。