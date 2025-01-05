大摩：台灣金融股獲利強 平均現金股利殖利率4.3%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券（大摩）發布「台灣金融產業」報告指出，台灣金融產業獲利亮眼，聚焦上半年現金股利，偏好保險與證券業優於銀行，主要是保險及證券業者經常性收益提升，股價價位較低，且現金股利殖利率有競爭力。

大摩指出，2025年上半年的焦點將放在現金股利殖利率，保險與證券股的現金股利可望優於銀行股。由於金融股去年獲利強勁，今年發放的現金股利可望高於去年。大摩預估，金融股平均現金股利殖利率可達4.3%，以中信金（2891）現金股利殖利率上看5%最優，其次是元大金（2885）、國泰金（2882）及富邦金（2881）上看4.5%。

在保險股方面，大摩分析，雖然市場預期美國聯準會（Fed）今年降息次數將減少，但由於殖利率曲線仍可望變得陡峭，保險股的避險後經常性收益率有望提升，也可能有匯兌收益。此外，Fed降息變慢，高利率會維持較長的時間，有利台灣的保險業者實施國際財報準則第17號公報（IFRS 17）及 ICS2.0，有望提升2026年的資本適足率。

至於證券股，可望受惠於台股多頭行情。大摩預估，台股有望在今年6月底前站上24,000點，樂觀情境更上看26,000點，基於台股受惠於人工智慧（AI）熱潮，去年獲利預估成長18%（樂觀情境則成長23%）。台股每日平均成交金額有望放大，對證券股是利多。

另外，散戶資金大量流入ETF，同樣有利於證券商，不論是相關管理費用、手續費、套利機會或是期貨方面的避險需求等。不過，台股去年的日均成交量創5,000億元的歷史新高，今年大幅成長的空間較有限。

大摩對金融股的看好順序依次為國泰金（「優於大盤」）、元大金（「優於大盤」）、中信金（「優於大盤」）、富邦金（中立）、玉山金（中立）、永豐金（中立）、兆豐金（中立）、第一金（「劣於大盤」）、中租-KY（「劣於大盤」）。

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