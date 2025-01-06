新南向市場放款 民營銀行占了前五大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

新南向市場放款，2024年由民營銀行稱霸，取代公股行庫。據金管會統計，2024年前11月新增放款量前五大銀行，是永豐銀、北富銀、國泰世華銀、中信銀和台新銀，清一色全都是民營銀行，公股行庫全軍覆沒。

2023年全年新南向新增放款前五大是華南銀、北富銀、台企銀（2834）、彰銀（2801）和合庫，如今才隔一年，除北富銀仍位居第二大外，其餘四個名次，全被民營銀行取代。

據金管會統計，2024年前11月永豐銀新增放款量達309億元居冠，北富銀新增251億元次之，國泰世華銀新增248億元，中信銀232億元，台新銀增加146億元。

光這前五大民營銀行，前11月新增放款量1,186億元，占整體前11月新增放款量過半，顯示民營銀行已開始瓜分公股行庫新南向市場，又以永豐銀異軍突起最顯眼。

一家銀行主管說，永豐銀前身是建華銀，雖海外據點不多，但有一組團隊長期耕耘海外市場，做聯貸、衍生性商品等，既專業又積極。

另一家民營銀行主管也坦言，受全球地緣政治影響及疫情影響，東南亞已成為全球供應鏈移轉的主要受惠者，台商更以新加坡做跳板再前進東南亞，新南向市場商機龐大。

2024年金管會核准國銀赴新南向市場新設七處據點中，包括北富銀申設印度孟買分行、遠銀設新加坡分行、王道銀（2897）申設澳洲雪梨辦事處、中信銀設越南平陽及海防兩處辦事處、彰銀申設馬來西亞納敏分行等，就有四家都是民營銀，反映民營銀行搶市熱度。

中信銀 新南向

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