國銀新南向新增放款衝高 全年上看2,600億

金管會統計，2024年11月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,110億元，前11月新增放款2,255億元，寫史上同期次高，銀行圈指出，年底衝放款、美元續強、降息循環等三大利多，有助推升2024年全年新增放款量上探2,600億元，挑戰史上高點。

據數據顯示，國銀新南向新增放款量高峰是2022年受惠疫後遞延資金需求爆發，當年放款量大增2,657億元，2024年全年有望再戰巔峰。

金管會對2024年全年國銀對新南向新增放款量、新設據點目標值，各是634億元及三處；以11月底數字來看，新增放款2,255億元已是目標額的近3.6倍，核准新設七處，也超標了1.3倍，兩大目標2024年均超額達陣。

國銀對新南向18國放款餘額概況 圖／經濟日報提供

銀行圈認為，12月美元對台幣續升1%，有利換算成台幣計價的放款量，年底又是衝放款旺季，及降息循環啟動等三大利多，12月國銀新南向放款量可望續增。

展望2025年，美國川普關稅政策將帶動供應鏈移轉，又以大陸供應鏈廠商將續外移到高人口紅利的新南向國家，擴大新南向貸款商機，市場看好新南向放款動能續航。

其中又以印度受惠消費、基礎建設動能最佳，市場看2025年印度GDP可維持6.5%高成長，預料印度市場可望成為新南向放款貢獻主力。

金管會公布國銀新南向放款統計。2024年第1季受惠美元走強，新增放款量1,207億元攻頂，第2季美元持平，卻因企業作帳還款使放款量增額降到362億元，第3季美元走貶，新增放款量僅363億元，第4季美元轉強，放款量再回升。

11月底國銀新南向放款餘額1兆8,110億元，月增292億元是近四個月新高，年增更擴大到13%的雙位數成長；若以11月底美元匯率32.457元換算，放款餘額558億美元，月增1.7億美元，顯示剔除匯率因素後，整體新南向放款仍續成長。

金管會指出，累計前11月放款量增加是因新南向國家經貿活絡，資金需求增加，又以印度、澳洲、新加坡等三大市場企業資金需求增加，有新增授信案所致。

金管會統計，國銀對印度市場，累計前11月新增放款量大增1,160億元傲視群雄，澳洲放款大增870億元次之，新加坡也增加了449億元，第四大是菲律賓增加151億元。

若以單月來看，11月單月印度放款量大增76億元最多，澳洲、新加坡各月增58億元和48億元，終結連兩個月衰退。