央行收熱錢 借貸成本增

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

央行控制市場浮濫資金，銀行資金緊俏，放款利率走揚，影響信貸30歲到50歲的主力信貸族群，能借到的平均金額走低，主要是央行不希望槓桿愈開愈大。

央行2024年9月推出第七波信用管制措施，搭配調升存準率1碼（0.25個百分點），出手收回市場熱錢，總計去年央行調升存準率共計2碼，而去年第1季則升息半碼（0.125個百分點）。

聯徵中心最新統計，30歲到40歲、40歲到50歲的兩大主力信貸族群，去年10月的新增個人信貸平均金額水位下降，利率卻都在走揚，反映借貸族要付出更高的利率成本、卻借到較少的錢。

去年10月，新增7.2萬信貸族群中，30歲到40歲增加2.5萬名，40歲到50歲增加2萬名，與過去兩年趨勢相同，兩大族群是年齡層中新增人數最多，10月兩大族群新增信貸人數都較9月增加。30歲到40歲增逾400人，40歲到50歲略增近300人。

惟兩大族群新增信貸總金額，卻都較9月減少。30歲到40歲月減4％、總金額降至188.7億元。40歲到50歲族群，新增信貸總金額月減1.3％、降至201.3億元。

信貸

延伸閱讀

陸央行「擇機降準降息」 專家：最快春節前可能降準

睽違八年 南非蘭德名列2024新興貨幣第五強

發狠！買電單車20個月車貸未繳 女子不滿被拖車淋汽油放火燒車

Muzinich & Co與第一銀行合作 將私募平行貸款投資策略引入台灣

相關新聞

國銀新南向新增放款衝高 全年上看2,600億

金管會統計，2024年11月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,110億元，前11月新增放款2,255億元，寫史上同期次...

弱體保單 擴大醫療防護網

壽險業的保險商品也要與時俱進。健保署推動「商保補健保」，期待保險業者開發讓早期罹癌患者也能投保的弱體保單。相較於規定需做...

12國銀插旗澳洲...三誘因 吸引業界拓點

新南向國家中的澳洲，近年成為國銀插旗布局重點。若加計王道銀行預計最快今年上半年於澳洲雪梨設立辦事處，彰銀也於2023年獲...

保險小百科／年金生命表 牽動給付額

年金生命表，是指保險公司在計算每年年金給付金額的依據。生命表是根據一定時間內特定人群的死亡率統計分析，從表中可以反映特定...

專家教你保／年輕族群投保 從意外險著手

保險是每個人不可或缺的經濟規劃，有了保險就可以轉嫁風險，讓保險做為人生的依靠，因此必須妥善規劃，才能保障自己、守護家人。

新生兒罕病公費篩檢 別耽擱

台北榮總近期發布數據表示，新生兒自費罕病篩檢率逐年下降，2008年受檢率高達98%，近五年卻逐步減少，今年竟降至76%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。