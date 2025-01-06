央行收熱錢 借貸成本增
央行控制市場浮濫資金，銀行資金緊俏，放款利率走揚，影響信貸30歲到50歲的主力信貸族群，能借到的平均金額走低，主要是央行不希望槓桿愈開愈大。
央行2024年9月推出第七波信用管制措施，搭配調升存準率1碼（0.25個百分點），出手收回市場熱錢，總計去年央行調升存準率共計2碼，而去年第1季則升息半碼（0.125個百分點）。
聯徵中心最新統計，30歲到40歲、40歲到50歲的兩大主力信貸族群，去年10月的新增個人信貸平均金額水位下降，利率卻都在走揚，反映借貸族要付出更高的利率成本、卻借到較少的錢。
去年10月，新增7.2萬信貸族群中，30歲到40歲增加2.5萬名，40歲到50歲增加2萬名，與過去兩年趨勢相同，兩大族群是年齡層中新增人數最多，10月兩大族群新增信貸人數都較9月增加。30歲到40歲增逾400人，40歲到50歲略增近300人。
惟兩大族群新增信貸總金額，卻都較9月減少。30歲到40歲月減4％、總金額降至188.7億元。40歲到50歲族群，新增信貸總金額月減1.3％、降至201.3億元。
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