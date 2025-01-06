國人平均貸款436萬元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

一場疫情，讓國人進入大負債時代的現象愈發明顯。根據聯徵中心最新統計，國內「個人總貸款」平均金額至2024年10月已來到436萬餘元，寫下歷史新高，相較於疫情之初、2020年1月的327萬元，近五年期間增幅高達33％。

根據聯徵中心定義，「個人總貸款」包含全部貸款類型，例如個人房貸、個人信貸與個人車貸，全面反映出國人負債壓力的加重。

銀行業者解讀，新冠肺炎疫情衝擊，加上俄烏戰爭開打，以及地緣政治衝擊，形成更為破碎的供應鏈，國際通貨膨脹嚴重，反映負債壓力上升，在台灣，建材與人力成本進一步攀升，使得房價節節高升，房貸需求持續擴大。

外銀業者也坦承，疫情後繁榮的股票市場，帶動投資借貸需求激增。綜合幾項因素共同推動下，國內個人總貸款平均金額，去年10月上揚到433萬元，為2012年有統計以來的新高，等同近13年以來，國內借貸族平均背負的總貸款金額增幅接近一倍、達98％。根據統計顯示，截至去年10月為止，國內借貸總人數達到506萬人。

疫情 負債

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