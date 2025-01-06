銀行車貸業務 金管會盯

金管會強化銀行與車商策略聯盟辦理汽車貸款業務流程與消費者保護，近期重新修正自律規範，包括明定擔保車輛的鑑價估值作業，以確認交易真實性；另外，增訂銀行不可因債權已移轉給車商，而拒絕受理客戶的申訴，且銀行應要求車商訂定客訴處理程序。

此次重新修正「銀行與車商策略聯盟辦理汽車貸款業務」自律規範，主因來自近期相關業務出現爭議，加上自律規範從2016年開始就沒有再檢討，金管會希望透過自律規範修正，可以強化交易真實性，以及審視債權轉給車商的妥適性與必要性。

銀行人士指出，銀行與車商的策略聯盟合作案，通常由車商承擔信用風險，與一般銀行辦理汽車貸款業務不同，通常是由負責銷售汽車的車商承擔附買回保證責任，因此必須具有相當財力，目前自律規範中，要求車商資本額須達1億元以上。

不過，金管會憂心交易真實性，將會影響到銀行風險管理。此次自律規範修正後，新納入銀行應該要透過公路監理網站，驗證車籍資料的真實性，同時銀行應該要遵照行內訂出的擔保品鑑價標準，以核定鑑價估值以及放款值。