低利信貸 首期只要0.01％

國人信貸需求持續增加，國銀2025年續推低利信貸，首期最低年利率0.01％，部分銀行強打0元開辦費，持續向信貸族群招手。

聯徵中心最新統計，去年10月新增信貸人數7.2萬人，較9月7.1萬人走高，平均新增個人信貸金額仍站在百萬元之上，達101.7萬元。銀行業者指出，信貸需求仍高，投資為主要貸款原因之一。

永豐銀推出數時貸，最高額度可以貸款800萬元，首期年利率0.01％，手續費0元起，貸款期限最長7年，如果貸款30萬元、5年期，第二期起的機動利率為2.51％起跳。

凱基銀推出的一般信貸，專案期間到今年3月31日為止，年收入25萬元以上族群，首月優惠利率0.01％，第二個月起則會依照專案核定利率計算，如果綁約60期、開辦費最低可以減免到0元。

玉山銀推出信貸專案，首期利率0.18％，最高可以貸款300萬元、最長7年，但如果是牙醫師、醫師、會計師、建築師最高可以貸款500萬元，如果加辦玉山Unicard享貸款費用減免1,000元，專案活動期間到2月3日為止。

王道銀推出女性專屬信貸，只要成年，年齡不超過65歲，年收入大於24萬元，可以享有兩段式信貸利率，前三期為1.38％，第四期起為3.9％起機動計息，貸款期間最長七年，貸款金額最高可達500萬元，開辦費5,000元。

將來銀行推出優貸信貸，到1月9日，主打一段式利率2.1％起、開辦費0元，額度最高可以借到500萬、期限最長八年，綁約期一年，且如果要拿到2.1％一段式利率，則限定申請人年收入要達到800萬元以上，且最終核准利率還是要由銀行決定。

國泰世華銀推出的優質員工信貸利率，鎖定優質企業員工，可以享有前三期固定利率1.68％起，第四期起3.35％起機動計息，最高貸款額度300萬元、最長貸款期限七年，手續費3,000元。