12國銀插旗澳洲...三誘因 吸引業界拓點

新南向國家中的澳洲，近年成為國銀插旗布局重點。若加計王道銀行（2897）預計最快今年上半年於澳洲雪梨設立辦事處，彰銀（2801）也於2023年獲准設立澳洲雪梨分行，正在積極籌備，共計12家國銀插旗澳洲。

銀行業者分析去澳洲設點的三大原因，包含澳洲是台灣的十大貿易夥伴，台資大企業都在雪梨有據點，且澳洲利差相對好又有國際聯貸案，因此吸引國銀前往開發。

據金管會統計，截至2024年9月，本國銀行在澳洲已設有分支機構者，在分行方面，包括臺灣銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、玉山銀行、台新銀行等八家；另外，在辦事處方面，有中國信託銀行、台北富邦銀行等二家。

國銀插旗澳洲 圖／經濟日報提供

而金管會在2023年6月同意彰銀向澳洲主管機關申請設立澳洲雪梨分行，正在積極籌設中；王道銀行則於2024年4月獲准向澳洲主管機關申請設立雪梨代表人辦事處，對此，王道銀指出，預計最快今年上半年可正式開業，並希望於辦事處成立18個月之內能夠爭取升格為分行，未來視營運狀況，也將規劃於澳洲各大城市申設分行，希望在最短時間內轉虧為盈。

檢視國銀在澳洲獲利狀況，2020年受到疫情影響，僅獲利18.9億元，2021年回升至32.9億元，2022年獲利32.1億元，2023年因為不動產風險升高，增提呆帳費用，導致獲利衰退6.3億元至25.8億元，而2024年前三季國銀新南向稅前盈餘190億元，創史上同期新高，年增20.4億元，其中，澳洲排在第三，國銀共獲利26億元，已超越2023年全年獲利。

澳洲的三大城市，雪梨、布里斯本和墨爾本，都是國銀進駐設點熱區，銀行業者也分析去澳洲設點的三大原因，第一，國銀海外設據點多是跟著台商的腳步走，澳洲是台灣的十大貿易夥伴，台資大企業幾乎都在雪梨有據點，而台商多自然資金需求也會增加。

第二，澳洲利差相對好且聯貸市場交易火熱，對國銀具有吸引力，據統計，2024年9月底國銀對澳洲曝險額首度衝破兆元達1兆645億元的史上新高，已超車去年一整年，其中又以投資和授信為大宗。

第三，澳洲政經環境穩定、金融體系健全，更是全球高科技供應鏈樞紐，近年來加大對綠氫等轉型能源的研究投入，相關科技水準居全球翹楚，對國銀來說，是一個不錯的投資市場。