獨／年關資金緊俏存款流失 銀行祭高利向高科技大廠求救

年關將至，銀行業者因為許多企業提領現金要發年終獎金，導致LCR（流動性風險管理）、銀行法第72條之2的不動產放款占存款比率等壓力大增而鬧錢荒，其中高科技背景的大企業集團的大額存款更成為銀行調撥資金的目標，近來三個月期以內的台幣存款最高已喊到年率1.8%，已超過很多銀行一年期定存的水準。

這些被力爭大額存款的高科技企業集團其中以「護國神山」台積電為首，是各家銀行卯力爭取的標竿企業，最主要在於多家銀行都知道台積電除了可觀的獲利，帳上現金豐沛也不在話下。

而除了台積電之外，據指出，包括中華郵政、大型壽險、投信業者也成為銀行爭取大額存款的對象，有些大額存款利率存期三個月已達1.6%，快追上1年期的牌告定存利率的水準，甚至已有聽到2個月期的大額存款利率已喊到用年率1.8%計息，令人咋舌。

行庫主管坦言，不少手上現金滿滿的企業，在銀行需錢恐急之下，甚至其放款利率還低於其存款利率，舉例來說，國內有不少電子大廠，其放款利率即低於存款利率；這位主管也指出，過去建商也曾經是銀行調撥存款的大戶，但在央行採取房市管制政策之後，建商在銀行業者的存款水位也「瘦」了不少，使得高科技大廠成為銀行調度存款救急的主力目標。

對於銀行的年關資金壓力之大，金融圈人士透露，甚至已有銀行對旗下分行下達「限撥令」，亦即對旗下每家分行在每周，對於房貸的撥貸都有「配額」，超過的話就不行。

對這種情況，銀行主管坦言，年底之前建商趕著交屋，倘若房貸沒有正式撥款之前就沒有辦法順利完成，使房貸動撥量大增，但另一方面企業戶也有發放年終獎金等需求把存款提走，一增一減之間銀行的「錢荒」才更為嚴重。

近來也有多家銀行相繼對民眾推出新台幣活存優利，除了趁機吸收新客戶之外，原因亦和年關資金吃緊有關，大型銀行更是直接向大企業調度大額存款，利率也喊到上述的行情。

此外，金融圈人士也透露，近來台幣匯率已快貶破33兌1美元關卡，不少高科技大廠認為台幣匯率已貶到某種價位了，近來也大舉換匯，不少手中的美元部位已被換為台幣，正好國銀也有存款荒，可說「兩全其美」。

而除了台幣存款之外，業者也透露，由於2024年許多科技大廠大賺，因此手上的美元部位也高，其中有不少也以「美元優利存款」的形式放在國內銀行，最主要在於短期內仍有生產原料、設備等採購需求，因此不會換成台幣，另一方面美元優存比起台幣的利息高得多，但倘若科技大廠堅持要以美元形式存款，那麼銀行的資金成本就會比起用台幣存入大得多。

以台灣銀行為例，光是以牌告利率觀察，台銀的美元3個月期利率為2.55%，台幣1至3個月內的定存利率為1.225%，美元利率就比台幣多出1倍，若再加上優利加碼的幅度，銀行對吸收美元存款所要付出的代價，將比吸收台幣存款來得更大。