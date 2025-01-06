專家教你保／年輕族群投保 從意外險著手

保險是每個人不可或缺的經濟規劃，有了保險就可以轉嫁風險，讓保險做為人生的依靠，因此必須妥善規劃，才能保障自己、守護家人。

常有年輕族群詢問「我才剛找到第一份工作，日常生活支出已占了薪資極大的比例，如何購買保險才適合？」，對於年輕族群來說，購買保險的優勢就是年齡；一般而言，年紀愈輕、愈早購買保險，所繳保費相對較少，然而處於人生正在起飛的20至30歲階段，薪資收入尚在成長中，除了日常用途、儲蓄之外，保險所能配置比例相對受限，卻是重要且不可或缺的部分，因此支出分配必須審慎權衡，量力而為，並排定人生不同階段購買保險類型的優先順序，讓保險規劃漸趨完善。

從年輕族群的經濟面及需求面綜合評估，建議可以從「意外險」開始著手。意外險顧名思義，只要是生活中「非疾病」所造成的突發事故，皆屬於意外險保障範圍，從經濟面來看，相較於其他類型保險商品，意外險保費相對低廉，切合年輕族群所能負擔。

定期意外險vs.終身意外險 圖／經濟日報提供

再從需求面進一步評估，台灣民眾普遍習慣騎乘機車通勤，由於交通路況難料，意外事故頻傳，依據交通部路政及道安司「道安總動員」網站所揭露的道路交通事故統計數據顯示，在2024年1至8月期間，18至24歲機車騎士因交通事故受傷人數的就有63,085人，因此年輕族群更需未雨綢繆，購買意外險做為自己最堅強的後盾，讓自己每日為生活辛苦打拚時，可以無後顧之憂。

因應保戶不同的需求，市面上意外險功能更加多元，針對前述騎乘機車所發生的交通意外事故傷害，亦有相應的意外險商品。

以「宏泰人壽超吉棒終身保險（NPE）」為例，保障範圍就將台灣在地生活模式與環境考慮進來，更加強調騎乘機車或自行車的意外保障，保單中還有大眾運輸意外保障，搭乘大眾交通運輸工具若發生符合保單條款所載的意外傷害事故時，就可以申請理賠。

而當有收入有餘裕時，建議年輕族群則可透過主約加附約的方式，為自己增加保障。再以NPE為例，可以附加醫療險、重大傷病險、癌症險，甚至是長照險等等各類型的附約，端視個人需求予以選擇及投保。

個人保險是長遠的規劃，視個人經濟能力及人生不同階段需求而安排，並非一步就可完整到位，從意外險開始，先求有再進一步求好，多方徵詢專業意見，逐步完成規劃，讓人生更有保障。（本文由宏泰人壽傳統型商品部經理朱偉光提供，記者戴玉翔採訪整理）