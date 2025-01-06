弱體保單 擴大醫療防護網

壽險業的保險商品也要與時俱進。健保署推動「商保補健保」，期待保險業者開發讓早期罹癌患者也能投保的弱體保單。相較於規定需做體檢的「優體保單」，近年來壽險公司紛紛推出「弱體保單」，針對體況不佳曾被拒保、批註除外或加費承保的保戶所設計的保單，適合出現「三高」症狀、已罹癌或慢性疾病及身障等保戶投保。

壽險業者解釋，「弱體保單」並非允許帶病投保，而是在健康與疾病之間的「亞健康」民眾，也就是罹患過疾病，但現在已經治癒、目前在追蹤治療，或藥物控制中。「弱體保單」雖然給了體況沒那麼好或有特殊狀況的人投保機會，但保費也較貴、保障偏低，且如果健康狀況極不良或是疾病已明顯復發造成影響，保險公司仍會拒絕承保。目前市面上弱體保單常見的訴求對象有三高患者、肝病患者、輕度身心障礙人士及輕微癌症患者等。

壽險公司保單商品發展趨勢 圖／經濟日報提供

壽險業者指出，先前國泰人壽、台灣人壽等大型壽險公司均已推出針對糖尿病、三高患者、特定癌症與特定輕中度身心障礙者等「弱體保單」，多數弱體保單投保前必須體檢並附上詳細病歷資料，投保規則如為免體檢，還是要誠實告知詳細體況問題，以免日後引發理賠糾紛。

為幫助罹患重病或高齡保戶度過低潮，台灣人壽獨創「賠後關懷友善服務」，攜手專業心理治療機構，免費提供高齡和身障族群全方位心理諮商服務，避免累積心理創傷增加日後醫療負擔。壽險龍頭國泰人壽也正在規劃首張含心理健康服務保單，將先從婦女險開始，後續希望推展到所有性別都能適用。

預計在第2季，國泰人壽銷售的健康險將全面具備外溢機制，為國內保險業第一家。

國壽表示，今年起新銷售的健康險全面納入外溢機制，首波會先選擇熱銷的四項商品，未來會逐步擴大外溢保單範圍。新保戶下載App後，除原有的保費折抵，也可透過點數激勵計畫，加碼回饋集團「小樹點」，每周參與FitBack任務並達標，例如走路符合目標步數，一年最高可以獲得2,600點小樹點，一點等於新台幣1元，達到高頻且即時回饋。