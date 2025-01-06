登記召開股東會 火熱

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，2025年上市上櫃興櫃公司股東常會日期及召開方式事前登記作業，自3日開放登記，統計至3日下午4時止，首日已有810家上櫃公司上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司837家數比率為96.77%。

其中，584家登記召開實體股東會，24家登記召開視訊輔助股東會；興櫃公司有331家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司348家數比率為95.11%，其中242家登記召開實體股東會，五家登記召開視訊輔助股東會。

經櫃買中心統計，5月26日至5月29日、6月11日、6月13日、6月17日、6月19日、6月20日、6月25日及6月26日等11日的股東常會日期已登記額滿（每日80家為上限）。櫃買中心同時提醒尚未上線登記的公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報相關規定。