聽新聞
0:00 / 0:00

登記召開股東會 火熱

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，2025年上市上櫃興櫃公司股東常會日期及召開方式事前登記作業，自3日開放登記，統計至3日下午4時止，首日已有810家上櫃公司上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體上櫃公司837家數比率為96.77%。

其中，584家登記召開實體股東會，24家登記召開視訊輔助股東會；興櫃公司有331家上線登記其預擬股東常會召開日期，占全體興櫃公司348家數比率為95.11%，其中242家登記召開實體股東會，五家登記召開視訊輔助股東會。

經櫃買中心統計，5月26日至5月29日、6月11日、6月13日、6月17日、6月19日、6月20日、6月25日及6月26日等11日的股東常會日期已登記額滿（每日80家為上限）。櫃買中心同時提醒尚未上線登記的公司最遲應於3月15日前上線登記，以免違反資訊申報相關規定。

櫃買中心 股東會

延伸閱讀

軍公教加薪未入帳…林楚茵稱藍白卡預算 王鴻薇：看抖音看到傻了？

已排定彈劾案5次開庭時間 尹錫悅律師：總統擬出席彈劾案庭審作證

天后張惠妹再創紀錄 首登北京鳥巢日期、場次曝光了

彰化二林芳苑反火葬場再度遊行 縣府公布說明會日期不放棄興建

相關新聞

國銀新南向新增放款衝高 全年上看2,600億

金管會統計，2024年11月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,110億元，前11月新增放款2,255億元，寫史上同期次...

弱體保單 擴大醫療防護網

壽險業的保險商品也要與時俱進。健保署推動「商保補健保」，期待保險業者開發讓早期罹癌患者也能投保的弱體保單。相較於規定需做...

12國銀插旗澳洲...三誘因 吸引業界拓點

新南向國家中的澳洲，近年成為國銀插旗布局重點。若加計王道銀行預計最快今年上半年於澳洲雪梨設立辦事處，彰銀也於2023年獲...

保險小百科／年金生命表 牽動給付額

年金生命表，是指保險公司在計算每年年金給付金額的依據。生命表是根據一定時間內特定人群的死亡率統計分析，從表中可以反映特定...

專家教你保／年輕族群投保 從意外險著手

保險是每個人不可或缺的經濟規劃，有了保險就可以轉嫁風險，讓保險做為人生的依靠，因此必須妥善規劃，才能保障自己、守護家人。

新生兒罕病公費篩檢 別耽擱

台北榮總近期發布數據表示，新生兒自費罕病篩檢率逐年下降，2008年受檢率高達98%，近五年卻逐步減少，今年竟降至76%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。